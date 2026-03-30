Нейро-Есенин с 5 миллионами слушателей, матерные частушки, пародии на Анну Асти и даже ИИ-панк-рок — в российских чартах случилась нейрореволюция. Музыкальный критик Владимир Завьялов объясняет, как искусственный интеллект захватил до 20% топов и почему аудитория выбирает сгенерированные треки.

Есенин-кор

СДП, ДСП, СПД — это не надписи на электрощитах в соседнем доме, а псевдонимы, под которым скрывается одна и та же нейропесня, сделанная в разных аранжировках на стихотворение Сергея Есенина «Сыпь, гармоника». Кстати, «оригинал» СДП расшифровывается как «стих, достойный песни». Сейчас у СДП — 5,2 миллиона слушателей на Яндекс Музыке.

«Сыпь, гармоника» стала хитом в чартах — первый вариант нейропесни дошел до первого места в чартах Яндекс Музыки и VK Музыки. Трек стал настолько популярен, что его даже пытались перепеть настоящими голосами — как это сделал, например, Ярослав Степанов из глэм-рок-группы Neverlove.

Но одной «гармоникой» дело не ограничилось — сейчас в топах чартов также висит «Какая ночь! Я не могу» того же СДП и ИИ-прочтение «Шаганэ» от проекта Керсари, которая звучит как кальян-рэп.

Матерные частушки

Самый маргинальный нейрожанр чартовой музыки — матерные частушки. Каноничный пример — «Ворона» от Кэнни и МС Дымка. Этим же «артистам» принадлежит похабное перепрочтение песни «Расскажи, снегурочка», положенное на музыку.

Стандартная практика нейромузыки — копировать в промышленных масштабах прием, который сработал единожды. С ИИ-частушками именно это и произошло: уже существуют целые нейроартисты, у которых все песни — это положенные на музыку матерные стишки. Например, Алена.exe, число слушателей которой на Яндекс музыки уверенно летит к миллиону.

Нейро-Asti и женский поп

Более ожидаемый и даже неминуемый ИИ-тренд — поп-песни от лица женщины о сердечных переживаниях. За рабочую модель чаще всего берется творчество Анны Асти, Мари Краймбрери и Люси Чеботиной: немного дип-хауса, немного баллад, тексты про сильную женщину, которая все преодолеет.

Характерный кейс — Jeny Vesna, чьи песни «Внутренний голос» и «Свет по венам» уверенно держатся в топ-30 чартов и представляют собой набор всех возможных клише женских поп-песен. То же самое можно рассказать, например, и про нейро-артистку Monovika, чья «Жить красиво» тоже попала в чарты.

Популярен в ИИ-трендах и более традиционный, «балладный» женский поп. Например, песня «Ярмарка судеб» с поучительным посылом о продаже человеческих качеств добралась аж до передачи Малахова, где под нейроголос открывала рот белорусская риэлтор Алена Тарасенко. Девушка утверждает, что написала песню сама, хотя интернет помнит ее скрины, где та признается: голос и музыка — ИИ.

Пацанский поп-рэп

Хриплый чуть распевный голос, ломаный бит — в чартах уже давно много треков, которые сделаны таким образом. Неудивительно, что нейросети научились звучать абсолютно так же.

Наглядный образец — пацанский рэп-трек от лица котов «На мурмулях» под заголовком «Это Радио», остальные треки проекта устроены абсолютно так же. Другой пример — Garik Garik. Его самый популярный трек «Судьба капканы расставит, а я их вновь обойду» очень напоминает творчество Нурминского, в конце 2010-х вернувшего моду на «дворовый» поп-рэп. На самом деле примеров много — их можно отследить по тому самому хриплому, перегруженному и очень громко звучащему на фоне инструментала голосу.

ИИ-панк-рок

Чаще всего — и это даже видно по этому списку — с помощью нейросети делают треки в поп- и рэп-ключе. Неудивительно: именно с такой музыкой обычно проще всего попасть в чарты.

Однако искусственный интеллект помогает сделать и, казалось бы, «аналоговую» — гитарную музыку. 2026 год — это когда существует даже нейросетевой панк-рок. Самый заметный образец — «группа» «Неунывающие децибелы» и песня «Виски с колой». Хоть на первый взгляд «Децибелы» и звучат как группа с фестиваля «Нашествие» (хоть 2006 года, хоть 2021) — но характерные ИИ-признаки в ее музыке есть: это тот самый хриплый вокал, который универсально подходит и поп-рэпу, и «гармонике», и, как выясняется, панк-року. Отличительные черты те же: вокал сильно перекомпрессирован (и оттого звучит более «машинно») и выделяется громкостью на фоне музыки.

Бонус: антитренд ИИ — «фальшивый, но настоящий» Toxi$

Стихийный и трогательный тренд: обладатель узнаваемого высокого голоса, автор многих вирусных хитов и телеграм-кружков, рэп-артист Toxi$ в феврале проводил стрим, где его попросили спеть припев прошлогоднего совместного с битмейкером Aarne трека Nobody. Фрагмент стрима, где Toxi$ взял фальшивую ноту в строчке «Возьми телефон, детка: я знаю, ты хочешь позвонить» разошелся по вертикальным видео, в тиктоке и рилзах под этот звук стали шутить про коллекторов, телефонных мошенников и бывших.

Миша Рэнт, музыкальный продюсер, блогер и автор многих роликов на тему ИИ-музыки, назвал видео с Токсисом «антитрендом» нейромузыке и объяснил это тем, что люди соскучились по чему-то настоящему.