Немое кино с живым звуком, корейский триллер, фильм о полетах и выставки современного искусства. Куда сходить в Москве на выходных 11 и 12 января, — рассказываем в материале RTVI.

«Крылья холопа»

12 января в Центре «Зотов» в рамках кинопрограммы «Небывальщина» пройдет показ фильма-концерта «Крылья холопа». Немую картину 1926 года покажут в сопровождении живой озвучки музыканта Batsqueak (Стаси Бацких). В фильме рассказывается о крепостном изобретателе Никитке, который даже сумел взмыть в небо на самодельных крыльях. Он чинил при царском дворе различные вещицы, но за это его отправляли в темницу, так как верили, что талант у Никитки — от дьявола.

«Ветер крепчает»

С 10 января в Москве и других городах проходят специальные показы фильма Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает». По сюжету мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни — прекрасную Наоко.

«Иллюзия контроля»

В российских кинотеатрах еще идет корейский триллер «Иллюзия контроля». Стильный и эффектный фильм о киллерах, способных замаскировать любое убийство под несчастный случай. Им приходит заказ на убийство влиятельного прокурора, но безупречная схема дает сбой, когда один из членов команды погибает при загадочных обстоятельствах, которые странным образом напоминают их последнее «постановочное» убийство. Глава группировки Ён Иль, уверенный в том, что такие совпадения не случайны, начинает подозревать, что за этим стоит конкурирующая организация «Чистильщики».

«Современная живопись Китая»

В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре проходит выставка современного китайского художника Ма Кэ. В экспозиции представлены более 100 произведений художника, начиная с эскизов, созданных в 1990-х, заканчивая недавними живописными работами. В своих картинах Ма Кэ обращается к богатым национальным традициям своей страны, а также прибегает к спектру новаторских тенденций западного искусства, наполняет неожиданным и ярким содержанием свои произведения.

«Символ матери(и)»

В галерее ART&BRUT проходит групповая выставка Юлии Кравчук и Алины Виноградовой «Символ матери(и)», посвященная исследованию женскую идентичности и ее различным аспектам — от чувственности до роли женщины в создании и восприятии мира. В рамках проекта художницы представят живописные полотна, серию графики, а также сайт-специфик объекты, созданные специально для пространства и погружающие зрителя в мир женщины.

«А в степи: бушует ветер…»

В Центре современного искусства AZ/ART на Маросейке проходит выставка «А в степи: бушует ветер…», посвященная 90-летию со дня рождения художника Владимира Яковлева. Экспозиция, включающая 70 работ из собраний представит главные направления в творчестве Яковлева: абстракции, цветы и портреты, созданные в 50-е — 70-е годы XX века.

В рамках выставки также запланирована концертная программа, которая сопоставляет внутренний мир, художественный язык, сюжеты и темы работ Владимира Яковлева с камерными произведениями композиторов двух последних столетий.