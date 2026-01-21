Стриминговый сервис Netflix и японская аниме-студия MAPPA, известная по таким популярным проектам, как сериалы «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen) и «Человек-бензопила» (Chainsaw Man), объявили о заключении стратегического партнерства. В рамках соглашения компании будут совместно разрабатывать новые анимационные проекты с глобальной перспективой — от этапа создания истории до мерчандайзинга. Кроме того, Netflix получит эксклюзивные мировые права на трансляцию ряда оригинальных сериалов, произведенных MAPPA.

Как отмечают стороны, партнерство основано на общей философии, которая ставит во главу угла свободу и страсть создателей контента. Netflix подчеркивает новаторский подход MAPPA, который студия демонстрировала, например, при работе над «Человеком-бензопилой», где активно участвовала в развитии интеллектуальной собственности и мерчандайзинга, и «Магической битвой», способствовавшей глобальной популярности японского аниме.

Интерес Netflix к сотрудничеству с ведущей студией обусловлен стремительным ростом популярности аниме на платформе. Согласно данным компании, за последние пять лет просмотры аниме на сервисе утроились, и сегодня более половины всех подписчиков Netflix смотрят этот контент. Благодаря партнерству новые работы MAPPA будут выходить на Netflix одновременно по всему миру, позволяя фанатам из разных стран смотреть их в один день.

Президент и главный исполнительный директор MAPPA Манабу Оцука заявил, что расширенное сотрудничество с Netflix соответствует стремлению студии сохранять независимость как в творческих, так и в бизнес-решениях. Он отметил, что японским анимационным студиям необходимо активно участвовать на всех этапах — от понимания потребностей глобальной аудитории и разработки проектов до дистрибуции и сопутствующих бизнесов. Вице-президент Netflix по контенту в Японии Каата Сакамото добавил, что MAPPA — выдающаяся студия, которая постоянно принимает смелые творческие вызовы. По его словам, сочетание уникального подхода MAPPA к производству с глобальным охватом Netflix и готовностью идти на риски позволит расширить границы аниме и доставить новые работы фанатам по всему миру.

Ранее Netflix уже выпускал на своей платформе такие проекты MAPPA, как «Ранма ½» и «Какэгуруй: Близнецы». В рамках нового соглашения в разработке и производстве уже находятся несколько новых анимационных проектов, детали которых пока не раскрываются. Партнерство нацелено на то, чтобы представлять миру больше оригинального аниме из Японии, расширять возможности для творческого сотрудничества и открывать новые горизонты в анимационном искусстве.