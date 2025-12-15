Ленд-арт парк Никола-Ленивец выпустил двухтомное издание «Никола-Ленивец. Рай на земле» — первое большое исследование, которое рассматривает место Никола-Ленивца на карте современного искусства через призму двух взаимодополняющих явлений: двадцатилетней истории фестиваля «Архстояние» и творческого пути художника Николая Полисского. Концепция издания построена на раздельном взгляде на эти направления.

Первый том, «Полисский. 2000—2025», стал первой книгой о ленд-артовском периоде творчества известного художника Николая Полисского. Он охватывает 25 лет его работы в Никола-Ленивце и не касается более раннего, «живописного» этапа — на этом настоял сам автор. Николай Полисский выступил единственным автором и редактором-составителем тома. По его словам, книга — это честный рассказ о том, как всё было, который может стать опорой для молодых художников или материалом для будущих искусствоведов.

Второй том, «Архстояние. 2005—2025», своей структурой отражает карнавальный и экспериментальный дух фестиваля. Книга начинается с раздела «Взгляд изнутри» с текстами кураторов-основателей: Николая и Ивана Полисских, Юлии Бычковой и Антона Кочуркина. За ним следует «Взгляд снаружи» — эссе внешних экспертов. Далее размещена летопись двадцати фестивалей, где каждый год представлен кураторским манифестом «Вызов» и справочником «Ответ» с фотографиями всех арт-объектов и перформансов. Завершается том визуальным потоком из фотографий, эскизов и множества цитат, иллюстрируя идею фестиваля как синтеза высокого искусства, карнавальной культуры и человеческого соучастия.

Как отмечает куратор концепции Анатолий Белов, книга объединяет в себе иллюстрированный справочник, публицистический сборник и подарочный альбом. Это попытка собрать в одном издании всё, что составляет многогранную суть «Архстояния», — от арт-объектов и событийной программы до различных форм социального взаимодействия.

Над концепцией издания работал Анатолий Белов, генеральным продюсером выступила Юлия Бычкова. Дизайн и верстку выполнило бюро Typo Graphic Design, издателем выступило Бюро Никола-Ленивец.