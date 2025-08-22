Николас Кейдж ведёт переговоры о главной роли в пятом сезоне сериала «Настоящий детектив» на HBO. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Действие нового сезона, по предварительным данным, будет происходить в районе Ямайка-Бэй в Нью-Йорке. Детали сюжета не разглашаются.

Это станет второй главной телевизионной ролью в карьере Кейджа. Ранее было объявлено, что он также сыграет Человека-паука Нуар в сериале для MGM+ и Amazon Prime Video, премьера которого намечена на 2026 год.

В предыдущих сезонах главные роли исполняли Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Махершала Али и Джоди Фостер. Харрельсон, Макконахи, Али и Фостер получали номинации на «Эмми» за свои сезоны, а Фостер выиграла как «Эмми», так и «Золотой глобус» за свою работу в четвёртом сезоне.

Пятый сезон «Настоящего детектива» был официально анонсирован в феврале 2024 года после успеха четвёртого сезона, известного как «Настоящий детектив: Страна ночи». Исса Лопес вернётся в качестве сценариста и шоураннера в рамках её общего соглашения с HBO. По данным HBO, четвёртый сезон стал самым популярным в истории шоу, собрав у экранов 12,7 миллиона зрителей на всех платформах.