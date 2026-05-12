Выставки современного искусства, ночь музеев, широкий прокат аниме «Возвращение кота». Куда сходить в Москве с 12 по 17 мая — в материале RTVI.

«Под маской»

Музей русского импрессионизма в рамках празднования своего десятилетия представляет выставку «Под маской», которая будет работать до 24 мая 2026 года. Экспозиция охватывает столетие — с 1830‑х по 1930‑е годы — и рассказывает о маскарадах, карнавалах, святочных и масленичных гуляниях через 139 произведений из 67 музейных и частных собраний. Посетители увидят живопись, графику, а также предметы декоративно-прикладного искусства: статуэтки, куклы, веера, маски и кокошники. Куратором выставки выступила Ольга Юркина, специалист выставочного отдела музея.

«Возвращение кота»

«Возвращение кота» от студии Ghibli продолжает идти в российских кинотеатрах. Режиссёром картины выступил Хироюки Морита, выбранный лично Хаяо Миядзаки. Сюжет рассказывает о школьнице Хару, которая спасает кота с золотой цепочкой на шее. Спасенный оказывается принцем Кошачьего королевства, а его отец, Кошачий король, в благодарность решает сделать девочку невестой своего сына. Хару предстоит опасное приключение в волшебном мире говорящих котов, где она рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку.

«Возвращение кота» тесно связано с аниме «Шепот сердца» (1995): именно в той картине впервые появился Барон Гумберт фон Зиккинген — статуэтка кота, оживающая в воображении главной героини. В новом фильме Барон становится полноценным персонажем и получает собственную историю. Если «Шепот сердца» — история о взрослении и поиске призвания, то «Возвращение кота» превращает тот же образ в лёгкое фэнтезийное приключение. Обе ленты объединяет тема самоопределения, внутренней свободы и веры в себя.

«Метр квадратный»

В SISTEMA GALLERY проходит выставка Северина Инфантэ «Метр квадратный», посвященный переосмыслению понятия универсальной меры. Куратор Ирина Горлова предлагает зрителю шагнуть в Ноль-пространство — область, где привычные координаты и осязаемость размываются в темноте. В основе экспозиции лежит метрический ряд как композиционный приём: повтор одинаковых модулей через равные промежутки создаёт ощущение внутреннего пульса, а чёрные паузы между работами парят в пространстве как абсолютная метафора ещё не созданных произведений. Художник обращается к истории метра — от идеи Джона Уилкинса до французского декрета 1795 года, — сопрягая её с опытом «северности» как пустоты и бескрайности. Выставка продлится до 31 мая.

«Заграница — это миф?!»

В Музейном центре «Масловка. Городок художников» проходит выставка «Заграница — это миф?!», посвященная тому, как советские художники открывали для себя мир до эры массового туризма.

В середине XX века выезд за границу для советского человека был событием исключительным — почти фантастическим. Одними из первых эту возможность получили 17 художников, посетивших Венецианскую биеннале в 1956 году. В своих работах они запечатлели Колизей, Монмартр, Гарлем и цветущую сакуру — места, казавшиеся тогда почти инопланетными.

В экспозиции представлено более 100 произведений классиков советского искусства: Макса Бирштейна, Виталия Горяева, Гелия Коржева, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Татьяны Назаренко и других. Дополняют выставку личные вещи художников — сувениры из далеких стран: флакончики духов, маски, статуэтки, иллюстрации с афрокосами из салона красоты.

«Дом 21. В гостях у художников»

В Центре «Зотов» проходит выставка «Дом 21. В гостях у художников», посвященная знаменитым квартирам-мастерским дома на Мясницкой, 21, где в 1920—1930‑х годах жили и работали ключевые фигуры русского авангарда. Куратор Анна Замрий и архитекторы Евгений Асс и Кирилл Ширяев создали метафорическое пространство двора, подъезда и пяти квартир, которые воссоздают творческую атмосферу знаменитой коммуны. Посетителям представили более 230 оригинальных работ из 22 музеев и частных собраний, включая Третьяковскую галерею и Русский музей. Выставка работает до 30 августа и сопровождается лекциями, кинопоказами, детскими мастер-классами и городскими прогулками по маршрутам ВХУТЕМАСа.

«Ночь музеев»

Музей русского импрессионизма 16 мая присоединится к акции «Ночь музеев». Программа начнется днем с творческих мастерских: гости смогут расписать керамическое блюдо на мастер-классе «Маскарад на тарелке» или оформить веер на занятии «Языком веера». До 18:00 пройдет квест-расследование по выставке «Под маской». В 19:00 артисты театра «Мастерская Петра Фоменко» представят театрализованную читку «От бала до маскарада» по письмам, дневникам и мемуарам исторических персонажей, среди которых Екатерина II, Анна Тютчева, Александр Бенуа и Феликс Юсупов. Завершится вечер концертом инди-группы hehehe.

«(НЕ)известный. Константин Горбатов»

В Музее «Новый Иерусалим» проходит выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов», приуроченная к 150-летию со дня рождения художника. Проект объединяет более 80 живописных и графических работ, а также архивные документы, письма и фотографии, раскрывающие драматичную судьбу мастера русского импрессиониста, вынужденного эмигранта, чьё наследие после войны было обнаружено в его берлинской квартире и позже поступило в музей. Ключевой элемент экспозиции — сценографическая инсталляция, воссоздающая интерьер той самой квартиры, где художник провел последние дни. Выставка продлится до конца августа.

«Baroque Brut»

Галерея ART&BRUT представила групповую выставку «Baroque Brut», посвященную барочной чувствительности в современном искусстве. Проект разворачивается вокруг трех тем — тело, пир и алтарь, а участниками стали Марина Кастальская, Кирилл Басалаев, Тим Парщиков и другие художники. В рамках экспозиции команда Flowerbazar и Евгений Дашков представили пространственный объект, развивающий идею избыточности и насыщенности. Куратор выставки — Екатерина Нечаева.

PA Gallery

PA Gallery, основанная Еленой Паршиной и Надеждой Аванесовой, открыла свою вторую площадку в Москве на улице Волхонке. С момента основания в 2019 году галерея реализовала более 60 выставочных проектов, участвовала в ведущих российских и международных арт-ярмарках, а также наладила сотрудничество с крупнейшими музейными институциями и фондами, включая Третьяковскую галерею, Мультимедиа Арт Музей, швейцарский Фонд Ули Сигга, Long Museum и Cc Foundation в Шанхае. PA Gallery неоднократно представляла российских художников на мировой сцене — в рамках параллельной программы 59-й Венецианской биеннале, POCHEN Biennale в Германии, на ярмарках UNTITLED Art Fair и ART021 — и способствовала включению произведений отечественных авторов в значимые зарубежные коллекции.

Новое пространство на Волхонке призвано расширить выставочную деятельность галереи, развивать кураторские и исследовательские практики, а также предоставлять площадку для художественных высказываний авторов, с которыми сотрудничает PA Gallery. Откроется оно персональной выставкой Андрея Сяйлева «Время дует. Возмущение материи», которая продолжит ключевую тему его предыдущих проектов — практику регистрации человеческой цивилизации в текущем моменте для встречи с «вечным настоящим». Экспозиция построена в формате кабинета редкостей с тремя самостоятельными нарративами, позволяющими зрителю увидеть следы образа «коллективного человека» в истории человечества. Эти следы предстают как набор переменных на единой исторической шкале, фокусирующей внимание на умозрительном градиенте культурного следа, который человек оставляет во времени.

В выставку вошли работы из серий «Псевдоморфозы», «Кирпичи реальности», «Текущие моменты», где автор последовательно исследует концепцию выхода за пределы социальной вовлечённости, а также новые произведения, созданные специально к открытию. Центральным объектом станет работа «Ускоритель времени», выступающая смысловым ключом всего высказывания: она заставляет зрителя ощутить, как время не идет, а «дует», обдавая напором «вечного настоящего». По словам куратора проекта Константина Зацепина, алхимия дадаистских аттракционов Андрея Сяйлева превращает профанные стройматериалы в метафоры рефлексирующих интуиций: вентилятор становится часами, ускоряющими ход в присутствии зрителя, руинированные кирпичи уподобляются воображаемым книжным архивам человечества, а плоскость ОСБ-плит обретает глубину, осенённую лазурным цветом сакральных фресок.

«КУБ»

До 24 мая 2026 года в пространстве арт-платформы «КУБ» представлено сразу двенадцать выставочных проектов, охватывающих цифровое искусство, живопись, инсталляции и поп-ап выставки. Центральным событием станет коллективная выставка цифрового искусства «Несводимость», организованная мультимедийной студией ЗАРЯ по принципу artist-run — как пространство самоорганизованного взаимодействия художников. В основе проекта лежит философия Павла Флоренского о символической природе реальности, где видимое выражает невидимое, а личность никогда не сводится к своим внешним проявлениям. Участниками выставки выступили студия Stain, Мисак Самокатьян, Алексей Руденко, Надя Хухи, Анастасия Короткова, Арина Попова и студия Заря.

В рамках открытия нового второго пространства PA Gallery на Волхонке галерея покажет на своём стенде в «КУБе» произведение Андрея Сяйлева из серии «Текущий момент» — как продолжение экспозиции его персональной выставки «Время дует. Возмущение материи». В лектории арт-пространства развернётся поп-ап проект Кати Грановой «Была не была»: художница переносит найденные старые любительские фотографии неизвестных людей на большие холсты, превращая картину в портал в ушедший момент времени. Галерея MSCA представит персональную выставку выпускницы Московской школы современного искусства Маши Челноковой «Своя комната» — приглашение сделать паузу и побыть в диалоге с собой, подготовленное совместно с брендом divan.ru и включающее объект из коллекции мебели и текстиля, созданной в коллаборации с фондом «Антон тут рядом».

«Король шутов и дураков. Занимательная выставка о плуте Тиле Уленшпигеле и о том, как сложилась его жизнь»

До 17 мая в Центре Вознесенского проходит масштабная выставка-мистификация «Король шутов и дураков. Занимательная выставка о плуте Тиле Уленшпигеле и о том, как сложилась его жизнь». Проект, курируемый Сергеем Хачатуровым и Дмитрием Хворостовым, представляет собой интеллектуальный детектив и визуальный аттракцион, посвящённый эволюции образа главного европейского трикстера.

Выставка построена как «пародийная монография» и разделена на четыре тематических блока. В первой части, «Карнавал», исследуются истоки образа Уленшпигеля в античных Сатурналиях и средневековой праздничной культуре. Второй раздел, «Spiegel — Spiel», раскрывает механизмы смеха, игры и пародии в искусстве Средневековья и Нового времени, где ключевой фигурой выступает Рембрандт. Третья часть, «Костер», посвящена трансформации Тиля в героя-борца благодаря роману Шарля де Костера и его советским интерпретациям. Завершает экспозицию раздел «Тилевидение», который рассматривает возрождение архетипа трикстера в медийной культуре периода Оттепели и Перестройки.

В экспозиции представлены произведения западноевропейских мастеров, включая Брейгеля, Дюрера, Рембрандта, Йорданса, а также работы советских художников — Алексея Кравченко, Леонида Зусмана, Евгения Кибрика. Материалы предоставлены ГМИИ им. А. С. Пушкина, «Галеев-Галереей», Библиотекой иностранной литературы им. Рудомино и частными коллекционерами.