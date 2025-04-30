28 апреля в большом зале «Зарядье» состоялось первое событие фестиваля PERFORMA — концерт, посвященный Микаэлу Таривердиеву, в исполнении оркестра OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева. Участие приняли звезды российской академической сцены: пианист Филипп Копачевский, скрипач Даниил Коган и виолончелист Борис Андрианов.

В программе прозвучали Трио для фортепиано, скрипки и виолончели (1994) — последняя крупная работа автора, исповедь мастера, подводящего итоги; Концерт для скрипки с оркестром № 2 (1991), написанный по просьбе Юрия Башмета; тихие, мягко звучащие и наполненные небесным светом «Воспоминания о Венеции» для клавесина и вибрафона. Гости услышали и самые известные кинохиты Таривердиева: музыку из «17 мгновений весны», «Иронии судьбы», «Судьбы резидента», «Русского регтайма» и других фильмов.

Команда фестиваля уже реализовала фольклорный рейв-перформанс korovod на арт-ярмарке Cosmoscow, пластическую инсталляцию с фестивалем современного танца Contex. Diana Vishneva, коллаборацию между Настасьей Хрущевой и Славой КПСС для «Выкса-фестиваля», коллаборацию между Алексеем Ретинским и Хаски и другие проекты. Теперь события, созданные вне жанровых ограничений, станут серией, объединенной платформой PERFORMA.

В планах PERFORMA до конца 2025 года — оперная инсталляция Silent Opera в жанре барочной оперы, пластический перформанс «Три танго Шнитке» совместно с фестивалем Context. Diana Vishneva, музыкальный стендап с симфоническим оркестром, а также события в жанре социальной хореографии в новых локациях города.