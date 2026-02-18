Кинопрокатная компания KINOMANIA выпустит в российский прокат криминальный экшн-триллер «Охота за тенью» с Джеки Чаном в главной роли. Фильм режиссера Ларри Яна выйдет на экраны 12 марта 2026 года.

По сюжету банда гениальных преступников бесследно исчезает с украденными миллиардами, сумев обмануть безупречную систему слежения «Небесное око». Полиция Макао обращается за помощью к легендарному Хуан Дэджуну, мастеру по розыску на пенсии. Вместе с начинающим офицером Хэ Цюго он создает специальное подразделение, чтобы выйти на след грабителей и отыскать их главаря Фу Луншэна, загадочного преступника по прозвищу «Тень». По мере расследования охота за «Тенью» превращается в смертельно опасное противостояние.

В фильме Джеки Чан предстает в необычном амплуа — стратега и эксперта по слежке, чья главная сила заключается в интеллекте. Как отметил сам актер, в сценарии его особенно привлекло противостояние традиционных методов и высоких технологий.

Роль ученицы героя Чана исполнила Чжан Цзыфэн — одна из ведущих молодых актрис Китая, самая молодая обладательница премии «Сто цветов» за лучший дебют. Для нее это первая роль хладнокровной и жесткой женщины-полицейского. «Работать с Джеки Чаном — это сбывшаяся мечта», — призналась актриса.

В фильме также снимался Тони Люн Ка-фай, известный по международному хиту «Любовник», отмеченному премией «Оскар». Роль в картине исполнил Ци Ша, удостоенный в 2025 году премии китайско-американского кинофестиваля как лучший актер второго плана за работу в предыдущем фильме режиссера Ларри Яна «Край тени». Актерский ансамбль также дополняют Вэнь Цзюньхуэй, Чжоу Чжэнцзе, Ван Цзыи, Лан Юэтин, Линь Цюнань, Ван Чжэньвэй и Ли Чжэкунь.

Режиссером и соавтором сценария выступил Ларри Ян, известный своими работами на стыке криминального кино и экшена. Он также написал сценарий совместно с Яу Най-Хоем и Ау Кинь-И.