С 30 октября по 6 апреля в новом корпусе Третьяковской галерее на Кардашёвской набережной пройдет первая выставка. Экспозиция будет посвящена художникам-передвижникам.

Это первый за последние 50 лет масштабный проект, исследующий деятельность Товарищества передвижных

художественных выставок. К передвижникам причисляют таких выдающихся авторов XIX века как Перов, Крамской, Репин, Суриков, Куинджи, Саврасов, Шишкин, Левитан, Васнецов.

В экспозиции будут представлены 150 живописных и графических произведений из собрания Третьяковской галереи и 14 музеев. Выставка будет поделена на несколько разделов: «Между реальностью и метафизикой», «Идея личности», «Повседневная жизнь» призваны представить широкий круг этических и эстетических вопросов, которые нашли отражение в их искусстве. Разделы «Новые поиски пластических решений» и «Выход в XX век» прокладывают путь в искусство импрессионизма, модерна, авангарда, эстетические принципы которых сложились на почве начатых передвижниками художественных исканий.