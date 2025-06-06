В Китае придумали новый способ борьбы со стрессом — объятия с незнакомцами. Стоимость услуги в среднем составляет 7$ за 5 минут, сообщает South China Morning Post.

Необычная услуга становится популярной у девушек, которые испытывают стресс или страдают от недостатка эмоциональной близости с кем-либо. Они находят необходимую поддержку в теплых объятиях мужчин, которых называют «Man mums», что дословно: мужчина-мамочка.

«Man mums» — это мужчины в отличной физической форме, обладающие нежными чертами лица, а также мягким характером и огромным терпением. Изначально термин описывал мускулистых и подтянутых мужчин, регулярно посещающих спортзал. Сейчас же «Man mums» это про эмоции, про умение выслушать и тактильно поддержать.

Для объятий с незнакомцами чаще всего выбирают общественные места, такие как станции метро или торговые центры. Так, одна студентка, обратившаяся за помощью в период написания диссертации, рассказала в своих социальных сетях, что объятия помогают ей чувствовать себя в безопасности: «Мы можем просто обняться пять минут на станции метро». К слову, ее пост собрал более 100 000 комментариев.

В Интернете невероятное множество отзывов на данную услугу, кто-то покупает объятия, чтобы пожаловаться на начальника, кто-то ради эмоций, а кто-то, чтобы утолить тактильный голод. «Что сделало меня счастливее, чем объятия, так это тепло незнакомца», — написала китаянка в своем профиле.

О пользе объятий регулярно говорят различные исследования. Учёные из Цюрихского университета выяснили, что объятия перед стрессовым событием помогают не только снизить уровень выработки кортизола, который ответственен за возникновение стресса, но и повысить уровень окситоцина и серотонина. Примечательно, что учёные из Университета префектуры Окаяма установили, что окситоцин, который вырабатывается во время объятий, обладает мощным антидепрессивным эффектом.

Елизавета Лебедева