Выставки современного искусства, хоррор, драматический фильм и «внезапный оазис». Куда сходить в Москве на неделе с 28 июля по 3 августа — в материале RTVI.

«Ямальский хронотоп»

С 31 июля по 7 декабря 2025 года в ГЭС-2 пройдет выставка «Ямальский хронотоп», исследующая жизнь Ямала и феномен местного сувенира как отражение культурно-исторических процессов северной Сибири. Экспозиция, являющаяся частью программы «ГЭС-2: Города», рассматривает Ямал как «общепризнанный символ края», а также как место с уникальным укладом жизни. Выставка представляет работы художников, исследователей и экспертов, связанных с Ямалом, и раскрывает устройство целого через его малую часть: логику конкретного пространства, исторического времени и глобальных процессов.

«Внезапный оазис»

С 1 августа по 14 сентября в ВЭБ Центре на Новинском бульваре открывается проект «Внезапный оазис», представляющий спектр скульптур и инсталляций, трансформирующих пространство в освежающий оазис среди шумного города. Проект, организованный Cosmoscow, является примером site-specific искусства, создающего новое городское пространство. Посетителей ждут образы из другого измерения, дразнящие своей яркостью и иррациональной абстрактностью.

«Прогулка»

В повторный прокат вышла картина Алексея Учителя «Прогулка» к 22-летию фильма. В центре сюжета девушка и двое молодых людей, которые случайно знакомятся на Невском проспекте. Они флиртуют, смеются, рассказывают небылицы, шагая по улицам Санкт-Петербурга. Снятый в режиме почти реального времени, фильм превращает обыденное в событие, а легкую болтовню — в исповедь. Это история о юности, мимолетности и том, как важно уметь быть здесь и сейчас. «Прогулка» стала культовым событием российского кинематографа начала XXI века. Фильм стал срезом эпохи начала нулевых, а также трогательным признанием в любви Санкт-Петербургу.

«Прости, детка»

24 июля в российский прокат вышел фильм студии А24 «Прости, детка». Дебютная картина Евы Виктор завоевала приз за лучший сценарий на фестивале Sundance и был показан в программе «Двухнедельник режиссеров».

Главная героиня фильма Агнес работает преподавателем в небольшом университете и никак не может пережить одно травматичное событие, которое случилось с ней еще в колледже. Когда к ней приезжает лучшая подруга, жизнь вроде бы налаживается. Агнес изо всех сил пытается вырваться из болезненных воспоминаний и пробует снова дышать свободно. В фильме снимались Наоми Аки из «Микки 17», Луис Канселми, Келли МакКормак и Лукас Хеджес. Продюсерами выступили Барри Дженкинс, Адель Романски и Марк Церьяк из кинокомпании Pastel («Лунный свет», «Солнце моё»).

«Одержимые: Наследие дьявола»

На большие экраны 24 июля вышел австралийский фильм ужасов «Одержимые: Наследие дьявола» — камерная история о семье, которая разбирается с фигурой отца, чей недуг принял необычную форму. Фильм рассказывает историю братьев Джейка (Дирк Хантер), Филлипа (Чарльз Коттье) и Грэхема (Кристиан Уиллис), которые не могут оправиться от травмы, связанной со смертью их отца (Джон Ноубл). Каждый из братьев пытался подавить душевную боль вместо того, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Но прошлое настигает их, заставляя не только столкнуться со своими страхами, но и вступить в борьбу со зловещей сверхъестественной силой.