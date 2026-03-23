4 и 5 апреля в Центре современного искусства «Винзавод» состоится обновленная ярмарка новых имен ВИН-ВИН. В этом году проект, получивший официальный статус ярмарки, представит более 100 участников — художников, галерей, творческих объединений и независимых издательств, которые будут продавать работы без посредников.

Кураторами обновленного формата стали сооснователи галереи ШИФТ/SHIFT Владислав Духанин и Дарья Кузнецова. Архитектура пространства выстроена вокруг структурного зонирования и минималистичных экспозиционных решений, призванных упростить взаимодействие с искусством и дать возможность осмысленно познакомиться с большим количеством авторов.

«Посетители увидят обновленный ВИН-ВИН с новыми кураторскими фишками: секцией, посвященной видеоарту, „Сдвиг“, и расширенной параллельной программой в формате марафона портфолио-ревью от приглашенных галеристов, кураторов и художников, — рассказывает Дарья Кузнецова. — При этом ярмарка сохранит и фирменные черты — равнозначная расстановка, 50 процентов новых имен».

Впервые для участников ярмарки пройдет карьерный марафон в формате портфолио-ревью: эксперты — среди них галеристы Дарья Кузнецова и Владислав Духанин, Елена Фадеева и Алина Чичикова (галерея fabula), куратор Александр Бланарь — проведут консультации, помогут составить качественное портфолио и выстроить стратегию профессионального продвижения.

Специальным партнером ярмарки выступили Яндекс Книги. 4 апреля, одновременно с открытием ВИН-ВИН, в Бродильном цехе начнет работу выставка-сателлит «100 бестселлеров от 100 дизайнеров Яндекса»: дизайнеры компании выбрали по бестселлеру из каталога и создали для него авторскую обложку.

На протяжении двух дней в Цехе Белого будет работать детское пространство с активностями от специального партнера JOUJOU kids и проекта «Винзавод.Дети». В программе — игротека, мастер-класс «Книга впечатлений», занятия «Создай свою выставку» и медиаторские туры «Коллекционеры будущего» для детей от шести лет. Для посетителей также будет доступен мерч, созданный командой Simple Sample совместно с художником Михаилом Рубанковым.