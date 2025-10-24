Стали известны имена финалистов III ежегодной премии в области современного искусства SCAN AWARDS. Экспертный совет премии, в который вошли ведущие специалисты из разных регионов России, рассмотрел более 600 заявок и отобрал лучших художников, фотографов и проекты из 10 городов Сибири, Урала и Дальнего Востока. На конкурс принимались работы, созданные в период с 2024 по 2025 год включительно.

Церемония награждения финалистов пройдет 13 ноября в Красноярске в пространстве «Культ». В этот день ресторанная группа Berrywood Family, являющаяся главным партнером премии, отмечает свой день рождения. Кроме денежных грантов, финалисты в 2025 году впервые получат возможность проведения персональных проектов в галереях, участие в резиденции и бесплатное обучение.

Премия включает 13 номинаций. Основной блок состоит из категорий «Художник года» при поддержке Berrywood Family, «Открытие года» при поддержке предпринимательского сообщества «А+club», «Проект года» при поддержке издания «Афиша Daily», «Медиаарт» при поддержке компании «СКБ Контур», «Проект года. Малая Форма», «Красноярская премия» и «Современная фотография» при поддержке галереи PENNLAB.

В шорт-лист номинации «Художник года» вошли Анастасия Крохалева из Екатеринбурга, Алексей Мартинс из Красноярска и Лолита Моисцрапишвили из Томска. В категории «Проект года» представлены выставка «Пристанище» в Музейном центре «Площадь Мира» (Красноярск), групповая выставка «Видимо-Невидимо» в галерее В. Бронштейна (Иркутск) и лаборатория молодого художника «История одного дома» в Сибирском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина (Томск). Специальные и партнерские номинации будут разыграны среди номинантов шорт-листа и вручены непосредственно на церемонии 13 ноября.

С 6 по 30 ноября в Красноярске будет работать выставка номинантов, где можно будет увидеть работы финалистов и документацию лучших художественных проектов. В экспертный совет премии вошли Виктор Мизиано, основатель и главный редактор «Художественного журнала»; Анна Баринова, основатель галереи Anna Nova (Санкт-Петербург); Алина Крюкова, основатель a—s—t—r—a gallery (Москва); Алиса Савицкая, главный куратор студии «Тихая» (Нижний Новгород); Оксана Будулак, куратор и искусствовед (Красноярск); и Кристина Горланова, куратор арт-резиденции «Выкса». Генеральным партнером проекта выступает красноярская ресторанная группа Berrywood Family.