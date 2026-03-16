С 19 по 26 марта 2026 года в Москве пройдет III Всероссийский фестиваль документального кино «Неизвестная Россия», который в этом году впервые расширяет формат до международного. Помимо конкурсных показов, организаторы представят масштабную деловую программу, объединяющую режиссеров, продюсеров, представителей цифровых платформ, блогосферы и издательского рынка.

Площадками деловой программы станут Московский дом книги и кинотеатр «Художественный». В течение недели запланировано 14 мероприятий: индустриальные дискуссии, профессиональные сессии, книжные лекции, презентации и питчинг проектов. Программа выстроена как междисциплинарная платформа, где документальное кино обсуждается в связке с литературой, новыми медиа и технологиями.

«Сегодня документальное кино — это не только художественное высказывание, но и инструмент общественного диалога. Мы создаем пространство, где встречаются авторы, продюсеры, цифровые платформы и издатели, чтобы вместе сформировать новую экосистему неигрового контента — открытую, технологичную и ориентированную на зрителя», — отметил президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд.

Деловая программа откроется 20 марта дискуссией «Кино после ИИ», посвященной влиянию искусственного интеллекта на создание и дистрибуцию контента. В тот же день состоится дискуссия о роли кино и медиа в формировании культурных трендов.

21 и 22 марта программа сосредоточится на пересечении документалистики с книжным рынком и цифровыми форматами. Запланированы лекции о музыкальном продакшене в киноиндустрии и творчестве Ларса фон Триера, а также презентация документальных проектов, созданных при поддержке Института развития интернета.

23 марта участники обсудят продвижение авторского кино в условиях новых ограничений на размещение рекламы в соцсетях. А 24 марта пройдет круглый стол, посвященный роли документального кино в фестивальном ландшафте России.

Кульминацией деловой программы станет 25 марта. В кинотеатре «Художественный» состоится пленарная дискуссия «Время новых возможностей для неигрового кино в России» с участием генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, гендиректора Института развития интернета Алексея Гореславского и других представителей индустрии.

Завершится деловая программа 26 марта мастер-классом журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса о современной журналистике и навыках самопрезентации.