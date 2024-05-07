Попечители Колумбийского университета в Нью-Йорке вручили Пулитцеровские премии за достижения в журналистике, драматургии, литературе и музыке за прошедший год. В числе получателей награды оказался российский оппозиционный политик, журналист и публицист Владимир Кара-Мурза*, осужденный в России на 25 лет по трем уголовным статьям.

Журналисты издания The Washington Post (WP) были удостоены трех премий, одна из которых была присуждена за серию материалов Владимира Кара-Мурзы*. Отмеченные наградой тексты оппозиционера были посвящены жизни россиян и работе госорганов в условиях военной операции на Украине. В последнем опубликованном материале Кара-Мурзы* публицист рассказывает о своем приговоре.

Другой текст WP, удостоенный премии, был посвящен разрушительной силе винтовки AR-15. В рамках проекта «Ужас на повторе» были собраны данные о том, как оружие на базе AR-15 использовалось в нескольких десятках шутингов. Автор третьего текста издания, получивший Пулитцеровскую премию, осветил в своем материале, как устроена общественная жизнь в условиях диктатуры, ограничения свободы слова и политических репрессий в разных странах мира.

Две Пулитцеровские премии достались изданию The New York Times (NYT). Одной из них была удостоена журналистка Ханна Драйер, которая стала лауреатом премии во второй раз. В отмеченном экспертным советом расследовании Драйер рассказала читателям о нелегальной эксплуатации детей-мигрантов в США. Вторая премия была вручена редакции NYT за репортажи о вооруженном противостоянии Израиля и Палестины, один из которых был посвящен гибели тысяч палестинских детей в Газе с начала военного конфликта.

Еще одна Пулитцеровская премия за тексты, посвященные израильско-палестинскому конфликту, досталась фотографам Reuters за освещение нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и первых недель конфликта. Агентство также было удостоено еще одной премии — за расследование ситуации вокруг компаний Илона Маска, чьи сотрудники скрывали жалобы покупателей на автопилот в автомобилях Tesla.

Помимо этого, премиями были отмечены:

расследования некоммерческого портала ProPublica о связях Верховного суда с миллиардерами;

кинокритические статьи рецензента Los Angeles Times Джастина Чанга;

исследования журналистки The New Yorker Сары Стиллман о расовой предубежденности американского правосудия;

книга Джейн Энн Филлипс Night Watch о психическом портрете американского общества после Гражданской войны;

биография лидера движения за гражданские права в США Мартина Лютера Кинга-младшего;

концерт Тишона Сорей для саксофона с оркестром, посвященный джазовому музыканту Вадада Лео Смиту и другие работы.