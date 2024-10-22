Певец Григорий Лепс заявил, что «обязательно поломает ноги» обидчикам своей 18-летней девушки Авроры Кибы и тем, кто осуждает его выбор. Об этом он рассказал в интервью в программе «Тема» на RU.TV.

Лепс подчеркнул, что у него с Кибой «великолепные отношения». При этом в настоящий момент пара живет раздельно, так как избранницы певца учится в Лондоне.

В интервью Лепс также заявил о желании снова стать отцом. 62-летний артист, у которого уже четверо детей, планирует обзавестись еще как минимум тремя наследниками.

«Еще планирую как минимум троих [детей]. Моя мечта довольно обыденная. Родить детей и дождаться хотя бы того, что они закончат школу. Прожить достаточное количество времени, чтобы это увидеть», — поделился Лепс.

Певец не уточнил, видит ли он Аврору матерью своих будущих детей.

Ранее Киба опубликовала в своем инстаграме* фотографию в белом платье, которая вызвала волну комментариев — поклонники пары рассуждали о предстоящей свадьбе с Лепсом. В подписи к фотографии девушка не дала никаких пояснений, ограничившись эмоджи в виде кольца и отметки бренда платья. Под комментарием с подписью «Это намек? Белое платье и кольцо в описании?» Аврора поставила лайк.

В сентябре Киба опубликовала в сторис своего аккаунта в инстаграме* видео с недавнего концерта Лепса в Екатеринбурге, на котором певец говорит, что у него есть жена. «Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?» — сказал певец одному из зрителей.

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