30 и 31 августа в кинопарке «Москино» прошел первый фестиваль света «Проекция» — масштабное событие на стыке цифрового искусства, музыки и кино. 31 августа зрители увидели концерт американского рэпера Busta Rhymes.

За два дня территорию посетили более десяти тысяч зрителей. Площадь фестиваля превысила 1500 квадратных метров, где было развернуто более пяти инсталляций, установлено 800 вертикальных световых конструкций и более 1000 световых приборов, синхронизированных со звуком и видеорядом.

30 августа на главной сцене выступил шведско-конголезский R&B-исполнитель Mohombi. Перед выступлением артист отметил, что для него всегда большая радость приезжать в Россию, и подчеркнул близость к местной культуре. Музыкант также анонсировал возвращение на большую сцену и пообещал поклонникам новые мировые хиты.

31 августа на сцене прозвучали культовые хиты Busta Rhymes, а также совместные треки с мировыми звездами, включая Мэрайю Кэри и Джанет Джексон, которые были представлены в формате голограмм на главном экране. Помимо хедлайнеров, на сцене фестиваля выступили более 10 артистов и групп, представив суммарно более 12 часов живой музыки.

«У меня был большой перерыв, я долго не был в Москве, и очень рад, что снова сюда приехал. Москва — прекрасный город, здесь замечательные люди», — поделился Busta Rhymes.

Центральной инсталляцией фестиваля стал 70-метровый LED-тоннель, превративший главную аллею парка в динамичный световой коридор. Особое внимание гостей привлекла зона «Москва 1940-х», где при помощи видеомэппинга ожили архивные сюжеты о жизни столицы. Фестиваль объединил масштабные световые решения и цифровое искусство, создав иммерсивное художественное пространство.