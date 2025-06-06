5 июня 2025 года состоялся выход игровой консоли Nintendo Switch 2, которая уже успела стать дефицитным товаром. Долгожданный релиз вызвал настоящий ажиотаж: приобрести консоль в первый день продаж оказалось крайне сложно, а предзаказы распроданы на несколько месяцев вперед. Об этом сообщает NBC News.

По всему миру толпы ожидающих выстроились в огромные очереди, протянувшиеся на несколько кварталов, а некоторые из ожидающих принесли с собой стулья и даже разбили палатки. Самые преданные поклонники пришли в костюмах любимых героев — Марио и Луиджи.В ожидании старта продаж фанаты провели на улице несколько часов.

Известные торговые сети Америки, такие как Walmart, и GameStop, распродали все доступные для предзаказа игровые консоли в течение нескольких часов. Эксперты говорят, что купить Switch 2 без предзаказа будет возможно не раньше, чем через несколько недель, или даже месяцев. Примечательно, ведь еще в прошлом месяце компания прогнозировала, что в течение года будет реализовано около 15 млн игровых консолей.

От своей предшественницы консоль Switch 2 отличается увеличенным экраном и улучшенной графикой. Кроме того, на ней появились новые игры — Mario Kart World и Cyberpunk 2077.

Оригинальная Nintendo Switch вышла в 2017 году и к настоящему моменту закрепила за собой звание одной из самых популярных игровых приставок. С момента своего релиза ее тираж составляет 152 млн, а самая популярная игра Mario Kart 8 Deluxe имеет 68,2 млн проданных копий.

Nintendo Switch — это гибридная игровая консоль, разработанная японской компанией Nintendo. Консоль совмещает в себе свойства домашней игровой приставки и портативной игровой системы и может использоваться в обоих качествах: может работать как в автономном режиме, так и в связке с телевизором через док-станцию.

Елизавета Лебедева