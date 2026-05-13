На 76-м году жизни скончался журналист, телеведущий и автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. О его смерти сообщил журналист Юрий Рост. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост в своем Telegram-канале.

Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве. В 1973 году окончил филологический факультет МГУ по специальности «Нидерландский язык и литература». С 1973 по 1986 год работал в Агентстве печати «Новости», где был редактором, переводчиком-синхронистом, собственным корреспондентом в Нидерландах. В 1987 году начал работать на Центральном телевидении СССР в комментаторском отделе программы «Время».

В марте 1987 года вышел первый выпуск его авторской программы «До и после полуночи», которая выходила до 1991 года. В последующие годы Молчанов работал на телеканалах «Россия», «Мир», «Ностальгия», REN TV, вёл программы «90 минут», «120 минут», «Частная жизнь», «Полуночники».

Владимир Молчанов — автор около 20 документальных фильмов, лауреат премии ТЭФИ (2001), премии «Золотое перо России» (2001), награждён орденом Почета (2011). В последние годы журналист проходил лечение от онкологического заболевания.

В беседе с RTVI спортивный журналист Георгий Черданцев назвал Владимира Молчанова ведущим нового типа — «одним из первых несоветских ведущих».

«Как известно, в СССР в кадр сесть без утверждения в ЦК или где-то еще было практически невозможно, и как таковых ведущих-то и не было. Был набор определенных программ, и ведущих все знали, но это были профессиональные дикторы Центрального телевидения, а такого понятия, как «ведущий», не было. Условно, наверное, можно было Сенкевича назвать ведущим «Клуба кинопутешественников», но всё-таки ведущий как модератор эфира — такого не было на советском телевидении, и Молчанов стал одним из первых, кто в этом жанре стал работать,» — рассказал Черданцев.

Черданцеву довелось работать с Молчановым в эфире Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Он вспоминает легенду ТВ как невероятно эрудированного и остроумного, а также очень спортивного человека.

«Владимир Молчанов — эрудированный, интеллигентный, очень тихий и взвешенный человек в эфире. В жизни он был совершенно другим. Он ведь бывший спортсмен — выступал на уровне юношеского чемпионата СССР по теннису и даже становился чемпионом страны. Его спортивный характер никуда не делся — и жизнь он прожил под стать: наполненную, активную, настоящую», — рассказал о коллеге Черданцев.

Журналист рассказал, что знал о тяжелой болезни Молчанова, так как они иногда перезванивались. Последний раз журналист видел его в декабре, на вечере памяти Анны Дмитриевой.

«Он приехал, несмотря на то что неважно себя чувствовал. Но даже там, когда он сказал тост — все замерли. Владимир Кириллович, несмотря на то что ему было сложно говорить, все равно сохранял бодрость, присутствие духа и улыбался», — вспоминает Черданцев.

По его словам, тост произвел на всех присутствующих неизгладимое впечатление — настолько остроумным и живым он получился. После мероприятия Молчанов поговорил с Черданцевым о его работе, упомянув, что смотрел один из матчей, который тот комментировал.

«Мне всегда было приятно, что мою работу позитивно оценивает человек, которого я в детстве видел по телевизору, а потом жизнь пересекла нас в спорте», — признается Черданцев.

Он вспомнил, что когда узнал о приезде Молчанова на Олимпиаду в Лондон в качестве соведущего, был искренне удивлен — о его спортивном прошлом он тогда не подозревал и поначалу решил, что легенду телевидения пригласили «для рейтингов». Однако Молчанов был глубоко погружен в спортивную повестку — сам журналист в прошлом занимался теннисом на полупрофессиональном уровне.

«Целый месяц проработать в прямом эфире с человеком такого исключительного профессионализма и такого колоссального опыта работы в кадре — это бесплатная школа, о которой можно было бы только мечтать. Мне повезло, что я этот мастер-класс получил», — заключил Черданцев.