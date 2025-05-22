В VI Московской неделе интерьера и дизайна примут участие рекордное количество столичных компаний — порядка 600 производителей текстиля, декора, товаров для ремонта. Из них около 300 — участники проекта «Сделано в Москве».

В этом году экспозиция выставки посвящена осмыслению темы природы в дизайне. Представленные на ней решения покажут, как гармонично использовать натуральные материалы, природные формы и текстуры в оформлении интерьера.

Впервые на стенде будут представлены высокотехнологичные решения от российских компаний-участников Московского инновационного кластера. Они дополнят общую экспозицию и позволят сформировать пространство в стиле «Бионика», которое олицетворяет симбиоз природы и технологий.

В числе представленных новинок: текстиль из ультратонких натуральных древесных волокон, подходящий для интерьерного дизайна, гибкие каменные панели, объединяющие природную красоту материала с удобством перевозки и установки, уникальный увлажнитель воздуха, работающий на принципе естественного испарения морской воды и способствующий улучшению микроклимата помещения благодаря эффекту ионизации, первый российский обогреватель с прозрачной нагревательной панелью от компании.

Кроме того, на выставке будет представлен стенд Агентства креативных индустрий, который станет маркетом предметного дизайна с общей концепцией «Эко-невидаль!», сочетающей в себе современность и русский стиль. На стенде будут представлены московские бренды, которые специализируются на эко-дизайне и используют в производстве продукции натуральные и экологичные материалы, а также активно применяют инновационные технологии.