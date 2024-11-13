Главный редактор изданий «Афиша-Еда», Gourmet и GQ, ведущий кулинарных телепередач, ресторатор и шеф-повар Алексей Зимин умер в возрасте 52 лет. Его коллега, шеф-повар и фуд-продюсер Василий Емельяненко рассказал RTVI, в чем заключался вклад Зимина в развитие российской гастрономической индустрии и какую пользу может извлечь из его опыта новое поколение рестораторов.

Алексей Зимин получил высшее образование на филологическом факультете МГУ, где написал выпускную работу о метафизике хлеба и обрядовой еде. В 1996 году стал главным редактором журнала «Ресторанные ведомости», а в 1999 году перешел в издание «Афиша». В 2008 году он занял позицию главного редактора «Афиша Еда» и оказался одним из первых россиян, окончивших французскую школу поваров Le Cordon Bleu. В 2010 году Зимин стал бренд-шефом кафе Ragout, а в последующие годы сам открыл кафе «Урга» в поселке Никола-Ленивец, сеть гастрономического фастфуда Park-Express, кафе «Дом 12», кафе в театре «Гоголь-центр» и выступил в качестве автора концепции и шеф-повара ресторана Zima в Лондоне.

«Я даже, честно признаться, и не помню никого, кто был еще с таким дипломом. Всегда такого рода мощные школы требуют больших финансовых вливаний, терпения и присутствия, там же очное образование, а не заочное», — отметил Емельяненко.

В 2012 году Зимин открыл свою собственную кулинарную школу Ragout, через которую прошли сотни будущих рестораторов.

«Он стоял у истоков, это была первая мощная школа, а не просто какие-то там курсы, «как собрать пару тайских блюд». Это была фундаментальная школа. Потом на фоне этого опыта, но уже без Зимина, была открыта Novicov School», — добавил шеф.

По словам Емельяненко, Зимин стал первым, кто привил столичным гастроэнтузиастам представления об интеллектуальной кулинарии.

«Он как раз тот человек, кто во всей этой гастрономической тусовке ввел, как бы правильно сказать… понятие высокоинтеллектуальной, что ли, кухни и высокоинтеллектуального понимания блюд и немного другого отношения к современности. То есть он был категорически далек от советской кухни», — пояснил он.

Коллега Зимина также назвал журнал «Афиша Еда» единственным изданием, полное собрание номеров которого хранит у себя на полке.

«Этот журнал — нечто особенное в мире гастрономии несмотря на то, что там много знакомых для нас блюд. Он был создан как современная энциклопедия, не похожая ни на что другое. <…> Именно журнал «Афиша-Еда» заложил такой мощный росток в том числе и в мою карьеру, в мою уникальность и в то восприятие мира, которое я получил через призму этого журнала, через особый стиль, подачу», — сказал Емельяненко.

Он признался, что не может назвать самого Зимина «рубахой-парнем», поскольку тот был довольно закрытым человеком.

«Я с ним был знаком, и мы с ним пересекались на мероприятиях и общались, но мы с ним не дружили. У него был свой круг общения, и чтобы попасть в него, надо было читать своеобразную литературу. Он был очень современным человеком, видящим сквозь строки. Он чувствовал современную молодежь, он чувствовал современного потребителя», — отметил шеф-повар.

Емельяненко отдал должное смелости Зимина в связи с его решением открыть ресторан Zima в Лондоне в 2016 году.

«Это тоже могло бы быть моментом для подражания, для того, чтобы брать пример с таких людей. Это смелость — открыть русскому человеку за рубежом ресторан, который просуществовал такое количество времени. Он не умер, он не обанкротился и про него писали многие издания. Конечно, не удалось мне сгонять в Лондон, но я думал что если попаду туда — то обязательно посещу его ресторан Zima. Не случилось», — выразил сожаление он.

Коллега Зимина рассказал, что был подписан на него в социальных сетях и следил за его деятельностью, так как этот человек пользуется уважением в профессиональных кругах.

«Очень сожалею, что человек нашего круга, великий российский гастроном ушел так рано. Но у всех своя дорожка и она у нас у всех когда-то закончится. Главная цель — это идти своей дорогой и быть уникальным, по примеру Зимина. Он никогда ни под кого не подстраивался, он никогда не пытался делать что-то на волне чужого успеха. Нет, он шел по своему индивидуальному пути», — заключил Емельяненко.