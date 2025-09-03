Осень — не повод для уныния, а время для перезагрузки бьюти-рутины. Холодный ветер на улице и сухой воздух отопления в помещении — главные враги нашей кожи и волос. О том, как подготовить их к суровому сезону и встретить зиму с сияющей кожей и послушными волосами, нутрициолог Елена Женина рассказала RTVI.

Смена сезона — сигнал для перезагрузки косметички. Когда за окном холодает, а в квартирах включают отопление, наша кожа и волосы нуждаются в особой защите и усиленном уходе. Вот ключевые шаги к сохранению красоты осенью.

Для кожи лица: акцент на защиту и увлажнение

Главная осенняя задача — создать надежный барьер, который убережет от перепадов температур, холодного ветра и сухого воздуха в помещении.

Переход на «тяжелую артиллерию». Легкие гели и флюиды пора заменить на более плотные, богатые кремы. Идеально, если в их формуле есть гиалуроновая кислота для притягивания молекул воды, а также натуральные масла и церамиды, которые «запечатывают» влагу внутри и не дают ей испаряться. Ночное восстановление. Именно во сне кожа активно восстанавливается. В этом ей помогут питательные сыворотки или масла (например, аргановое или масло ши). Они работают на глубине, насыщая клетки витаминами и жирными кислотами. Бережное очищение. Откажитесь от средств, которые сушат. Выбирайте нежные муссы, сливки для умывания или мицеллярную воду. Они эффективно снимут макияж и загрязнения, не нарушая защитный слой кожи. SPF — не только летом. Солнце активно даже в пасмурную погоду. Легкий дневной крем с солнцезащитным фактором SPF 15—30 убережет кожу от фотостарения. Коллаген как основа упругости. Коллаген — это каркас нашей кожи. Чтобы поддержать его: Снаружи — ищите в кремах и сыворотках гидролизованный коллаген. Он работает как супер-увлажнитель, заполняя мелкие морщинки и делая кожу гладкой. Совет: наносите средство на влажную кожу для лучшего проникновения.

Изнутри — неденатурированный коллаген в виде порошка или желе — самый эффективный способ доставки. При курсовом приеме он стимулирует выработку собственного коллагена, повышая упругость кожи и ее способность удерживать влагу. Начните курс осенью, чтобы к зиме кожа была подготовлена.

Для волос: борьба с сухостью и статикой

Холод и ношение головных уборов делают волосы сухими, ломкими и непослушными.

Глубокое восстановление. Вместо обычного кондиционера используйте интенсивные маски 2—3 раза в неделю. Наносите их по всей длине, особое внимание уделяя кончикам. Ищите в составе кератин, протеины шелка и натуральные масла. Термозащита — обязательно. Пользуйтесь феном и утюжком только с применением специальных спреев или кремов, нейтрализующих вредное воздействие высоких температур. Победа над «эффектом одуванчика». Справиться с электризацией помогут несмываемые кондиционеры и спреи-антистатики. Простой лайфхак: шелковая наволочка или подкладка под шапку из натурального шелка значительно снижают трение. Поддержка изнутри. Прием коллагена также благотворно влияет на волосы: он укрепляет их изнутри, сокращает выпадение и стимулирует рост новых здоровых волос.

Главный осенний лайфхак — не забывайте пить достаточно теплой жидкости: воды с лимоном, травяных чаев. Это основа увлажнения изнутри для всего организма.

Такой комплексный подход поможет встретить зиму с ухоженной, сияющей кожей и крепкими, блестящими волосами.