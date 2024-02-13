В преддверии Дня всех влюбленных автор телеграм-канала «Слюна не смазка» Вероника Чайная рассказала RTVI о том, как подобрать секс-игрушку для себя или для партнера, какие девайсы подойдут для совместного использования и почему стоит задуматься о добавлении портупеи в свой гардероб.

Новые сценарии

Новое бельё, конечно же, может повлиять на ваше возбуждение как минимум тем, что дополнительно создаст необходимый вам контекст, особенно когда вы в долгих отношениях. Сложно вызывать у себя чувство страсти, когда ты одета в застиранные штаны со следами шерсти или в махровый уютный халат. А вот надев кэтсьют, красивый чокер или ошейник, приправив это всё каблуками, яркой помадой или короткой юбкой (тут каждой своё), — уже и чувствуешь себя иначе, а обстановка начинает играть новыми красками.

К образу можно добавить различные цепи, наручники, портупеи из бус. А если хочется чего-то более романтичного, — различные кружевные манжеты или ажурные маски. Также можно использовать вместо той же помады специальную съедобную краску, а на тело нанести съедобную пудру. Таким образом уже первый поцелуй станет особенным и необычным. Мужчинам я бы рекомендовала заняться созданием или поиском пространства, чтобы наряд женщины выглядел, как минимум, уместно.

Секс-девайсы для женщин

Игрушки для взрослых делятся на несколько типов для стимуляции разных зон или для обыгрывания различных сценариев.

Вакуумные стимуляторы различных запатентованных технологий созданы для стимуляции головки клитора посредством воздуха. Эти девайсы являются одними из самых популярных позиций среди «товаров для взрослых», так как при правильном подборе вероятность получить оргазм стремится к ста процентам.

Вибраторы-кролики позволяют осуществлять одновременную стимуляция влагалища и головки клитора.

Ванды или вибраторы-микрофоны существуют различных размеров и мощностей, но объединяет их одно — они сделаны только для внешней стимуляции разных зон тела.

Вибраторы-прищепки позиционируются как «игрушки для двоих», но это не более чем маркетинг. По факту эти игрушки комфортнее всего использовать соло.

Эрекционные кольца, мастурбаторы, страпоны, виброяйца и вибропули, реалистичные игрушки, — все они могут иметь разный внешний вид и функции, всё зависит от вашего запроса.

Ну и отдельная полочка здесь — помпы, гидропомпы, тренажёры Кегеля для женщин и мужчин. То есть девайсы для вашего сексуального здоровья. И в каждой категории есть девайсы с функцией теледильдоники — удалённого управления.

Секс-игрушки для мужчин

Игрушки для мужчин, на мой субъективный взгляд, более интересны, чем для женщин. Тут вам и реализм, и футуризм: подключение к фильмам для взрослых для синхронизации, VR-взаимодействия, кольца, сбруи, лассо с электростимуляцией. Размеры — от карманных до огромных.

Есть и динамики, через которые транслируются различные звуки для подкрепления возбуждения. Существуют игрушки, разработанные специально для людей с инвалидностью, основанные на технологии осцилляции [колебания звуковых волн. — прим. RTVI]. Ну и, конечно, полностью автоматизированные девайсы тоже есть, а также первый вакуумный стимулятор для мужчин. В общем, любой может найти что-то интересное на свой вкус и кошелёк.

Что подойдет для пар

Для пар есть сразу несколько вариантов. Если вы хотите использовать одну игрушку на двоих прям в процессе, то тут лучше брать не прищепки, а как раз те самые эрекционные кольца с виброэлементом для стимуляции клитора. Руки свободны, всем комфортно и каждый в паре получает новый опыт.

Если нужен девайс, которые хочется на двоих, но не для одновременного использования, то тут подойдёт практически любая игрушка. Вандом или вибропулей очень комфортно стимулировать как клитор, так и член мужчины. Тем же вакуумным стимулятором можно воздействовать на мошонку, уздечку или уретру. Карманный мастурбатор отлично выворачивается, надевается на ладонь, чтоб стимулировать вульву или клитор.