До 28 февраля проходит фестиваль впечатлений «Усадьбы Москвы». В его программе — более тысячи мероприятий в 15 старинных имениях и особняках за весь зимний сезон. Куратор фестиваля Ирина Кокорева в интервью RTVI рассказала, как пробудить интерес к истории города у широкой аудитории.

— Какова основная идея проекта «Усадьбы Москвы»?

— Мы хотим превратить посещение московских усадеб в осознанную культурную традицию, усилив тем самым связь между жителями столицы и ее наследием. Исторические усадьбы со своей особой атмосферой могут быть по-настоящему живыми пространствами для интеллектуального отдыха, и мы стараемся придумать самые разнообразные поводы для визита — от тихих чаепитий и образовательных прогулок в парках до масштабных оперных постановок.

— Как стоит говорить об истории, чтобы она была интересна современной аудитории?

— Знакомить людей с историей лучше всего через личный опыт, эмоции и впечатления. История перестает быть набором дат и сухих фактов, когда ее можно прожить: создать своими руками аксессуары старины на мастер-классе, разгадать загадки прошлого на городском квесте или послушать музыку в интерьерах усадьбы. Именно такой подход — через диалог, игру и погружение — формирует личную связь с наследием, что особенно ценно в наш цифровой век.

— Как вы оцениваете успех фестиваля?

— Пожалуй, самое важное для нас то, что «Усадьбы Москвы» отвечают запросу широкого круга людей на содержательный, а не просто развлекательный отдых. Фестиваль проходит с 2023 года, и мы давно преодолели нишевые рамки. Например, прошлым летом мы собрали 900 тысяч человек — на треть больше, чем за год до этого. Увеличивается и процент молодежи среди гостей: посетителей в возрасте от 18 до 34 лет уже более 35%.

Одним из главных достижений этого сезона стал успех нового маршрута «Москва усадебная», куда вошли 14 исторических особняков. Его участники получают специальную карту, на которой после посещения ставится штамп. За определенное количество отметок можно получить подарки. С начала декабря участниками маршрута стали более 25 тысяч человек, а некоторые из усадеб зафиксировали рост посещаемости до 2,5 раз! Я считаю, это отличный результат.

— Сложно ли проводить подобный фестиваль зимой?

— Вовсе нет, просто акцент стоит делать на камерных форматах. Если летом мы проводим масштабные мероприятия на открытом воздухе, то зимой концентрируемся на событиях внутри усадеб. Экскурсии, мастер-классы и театрализованные лекции идеально подходят для зимнего сезона. Стоит отметить, что эти форматы очень популярны: регистрация на сервисе RUSSPASS заполняется буквально за считанные минуты.

— Какие топовые события и локации стоит посетить в этом сезоне?

— Я бы посоветовала пройти маршрут «Москва усадебная»: побывать в красивейших исторических особняках и получить за это подарки. Обязательно стоит посетить нашу флагманскую площадку в Коломенском и попробовать чай «Москва» из дровяного самовара. Туристам я бы предложила посетить наш фотосалон на Манежной площади и сделать памятные фото в исторических костюмах. Театралам будет интересен оперный спектакль «Чаепитие с графиней» в Петровском путевом дворце — он пройдет 7 и 8 февраля. И, конечно, рекомендую сходить на экскурсию, театрализованную лекцию или мастер-класс — их мы проводим по пятницам и выходным до 28 февраля в музее-заповеднике «Царицыно», усадьбе «Кусково», музее-усадьбе Л.Н. Толстого в Хамовниках и других усадьбах.