24 ноября в Третьем читальном зале РГБ PERFORMA представит проект Silent Opera — иммерсивную инсталляцию, где барочная опера в жанре пастиччо встречается с электронной музыкой композитора Николая Попова. Проект, размещенный в символическом пространстве библиотеки — хранилище знаний и тишины, — предлагает новый формат исследования «анатомии» современного героя через соединение акустических экспериментов, театрального жеста и цифровых технологий. Современные художники все чаще обращаются к синтезу цифровых технологий и архаичных практик, создавая работы на стыке физического и виртуального. Рассказываем в материале RTVI о самых ярких перфомансах XXI века.

«Stop, Repair, Prepare» — внутри музыкального инструмента

Художники Дженнифер Аллора и Гильермо Кальсадилья в 2011 году представляли Америку на Венецианской биеннале современного искусства, что стало важным этапом в признании их уникального творческого языка. Их перформанс «Stop, Repair, Prepare: Variations on „Ode to Joy“ for a Prepared Piano» — это сложное взаимодействие музыки и живого действия.

В ходе перформанса музыкант играет симфонию № 9 Бетховена, находясь внутри рояля Bechstein, у которого в середине вырезано отверстие. Исполнитель управляет инструментом так, что клавиатура оказывается вверх ногами, а сам рояль с колесами перемещается по залу. Несмотря на необычную позицию, музыка звучит идеально, вызывая у зрителей смешанные чувства удивления и тревоги.

Это не только визуально и звуково впечатляющий эксперимент, но и глубокая метафора: перформанс ставит вопрос о том, как искусство и музыка влияют на человека, заставляет задуматься, меняет ли просмотр произведения нас или мы остаёмся пассивными наблюдателями. Этот проект служит напоминанием, что музыка — один из самых мощных средств передачи идеи и эмоций, способный «пробить до дрожи» сильнее иногда, чем визуальное искусство.

«Stop, Repair, Prepare» — пример современного перформанса, который через новое отношение к классике и пространству раскрывает многослойность человеческого восприятия и ценности искусства в цифровую эпоху.

Провокация и вызов: «The Trap»

Перформанс Сантьяго Сьерры «The Trap» (2007) — одна из самых провокационных и сложных социальных акций современного искусства. Сьерра — известный провокатор, который не участвует лично в своих перформансах, а нанимает для участия людей из уязвимых слоёв общества. Его работы часто связаны с темой эксплуатации и социальной несправедливости.

В «The Trap» к реализации были привлечены тринадцать человек из перуанской элиты. Участники входили в длинный коридор и шли, не зная, куда он ведёт. В итоге они оказывались в зале, где сидели представители рабочего класса Перу — преимущественно эмигрантов и низкооплачиваемых работников из этой страны, которые обычно занимают подчинённые позиции в обществе. Находясь в центре внимания критического и сурового рабочего класса, элитные участники теряли привычную роль и ощущали себя заложниками нового социального порядка. Они не могли свободно сыграть свои социальные роли или выступить, ощущая напряжение и осуждение зрителей — своего рода зеркальное отражение власти и статусных позиций.

«The Trap» — не только социальный эксперимент, но и художественный образ современной власти, раскрывающий механизмы контроля, эксплуатации и отчуждения.

Борьба с обстоятельствами: «По кругу» Андрея Кузькина (2008)

Перформанс «По кругу» стал первым заметным проектом российского художника Андрея Кузькина: его тело было обвязано верёвкой, другой конец которой был закреплён в центре бассейна, заполненного жидким цементом. В течение более четырёх часов художник медленно ходил по кругу, борясь с застывающим материалом.

Этот перформанс стал мощной метафорой человеческого существования, символом упорства и борьбы с неизбежностью. По словам самого Кузькина, его действие отражает «действующую модель жизни человека» — постоянное сопротивление обстоятельствам, которые постепенно затягивают и ограничивают свободу. Камера фиксировала каждый жест и движение, что позволило создать видео-документацию, представленную на выставках как в России, так и за рубежом.

Технологии под контролем: интерактивная инсталляция «Комната дождя» от Random International

Одним из ярких примеров современного перформанса, ставших символом взаимодействия человека и технологий, является инсталляция «Комната дождя» (Rain Room) лондонской группы художников Random International, созданная в 2012 году.

«Комната дождя» — это пространство площадью около 100 квадратных метров, наполненное непрерывным искусственным дождём. Особенность проекта в том, что дождь реагирует на движение и положение человека внутри комнаты — с помощью камер и компьютерных алгоритмов вода не падает на участника, создавая вокруг него сухую зону. Зритель буквально управляет стихией, испытывая необычное ощущение — ходить под проливным дождём, не промокая.

Эта работа становится одновременно и интерактивным опытом, и метафорой мистической власти человека над природой. Сходство с изумительным чудом Моисея, расступающего воды, подчёркивает особенное положение человека, обладающего «аурой», способной менять пространство и стихию.

Музыка и эмоции: «The Music of Regret» Лори Симмонс (2006)

Перформанс Лори Симмонс — это тонкое исследование человеческих чувств, в первую очередь сожаления и утраты. Через сочетание музыки, движения и визуальных образов Симмонс создает интимное пространство, в котором зрители могут погрузиться в атмосферу личного и коллективного горя. Минималистичный, но сильно эмоциональный, «The Music of Regret» воспринимается как медитативное размышление, где искусство становится способом выразить и переработать глубокие эмоциональные состояния.

Американская художница Лори Симмонс изначально работала с фотографией и пластическим жанром, она известна тем, что во многих своих работах использовала кукол. В 2000-х Лори обратила внимание на перформанс. Её работа «Музыка сожаления» (The Music of Regret) — фильм-мюзикл в трех действиях. Первое — это кукольное представление о хрупкой дружбе двух семей, во втором действии оживает кукла-манекен (ожившую куклу играет Мерил Стрип), а в третьем главными героями становятся предметы — Дом, Торт, Пистолет, Книга и Карманные часы на человеческих ножках. Сначала зритель не понимает, что здесь делают все эти предметы, но потом они выстраиваются в определенном порядке, и мы понимаем, что это не что иное, как наши слабости. Художница показывает их нам в таком гипертрофированном виде.

Граница между телом и обществом: «Speak That I Can See You» (2007)

В перформансе «Заговори, чтобы я тебя увидел» художники предлагают зрителям необычный опыт — их обнажённые тела становятся живым холстом. В течение нескольких часов художники неподвижно стоят или лежат, предоставляя каждому желающему возможность оставить на их коже след: это может быть надпись маркером, отпечаток ладони или рисунок.

Название перформанса отсылает к знаменитой фразе Сократа («Заговори со мной, чтобы я мог тебя увидеть» — эту фразу произнес Сократ, когда к нему привели ученика, который молчаливо осматривал все вокруг), где акцент идёт на общение как способ увидеть собеседника. В этой работе «говорит» тело — через прикосновения, рисунки и знаки, которые раскрывают внутреннее состояние зрителя: нежность, агрессию или смятение. Стирается граница между личным и публичным, интимным и коллективным — кожа артистов превращается в своеобразный дневник, фиксирующий сиюминутное состояние общества, собранного в одной комнате.

Этот перформанс — сильное исследование взаимодействия и коммуникации, где физическое пространство становится местом для искреннего обмена и выражения эмоций, делая зрителя соавтором художественного высказывания.

Танец с огнем: «Dance Dance Immolation» (2005)

Арт-группа Interpretive Arson создала по-настоящему экстремальный и запоминающийся перформанс. Во время этого действия участник облачается в огнеупорный костюм и должен повторять движения, отображаемые на экране. Любая ошибка или промах тут же карается — форсунки, установленные вокруг площадки, выпускают потоки пламени прямо на танцора.

Таким образом, знакомое и безобидное развлечение превращается в опасный вызов, где стоимость ошибки — не баллы, а реальная угроза безопасности. Тело танцора становится не только контроллером в игре, но и мишенью. Зритель становится свидетелем драматичного поединка человека с безжалостной технологической системой, символизирующей давление и страхи современного виртуального мира.

«Репетиция оркестра» на фестивале SOUND UP (2023)

В 2023 году на фестивале актуальной музыки SOUND UP состоялось уникальное событие — перформанс «Репетиция оркестра» (Авторы идеи — драматург Михаил Дегтярев и Евгения Лассарь, со-основатель SOUND UP и основатель фестиваля PERFORMA, который позволил зрителям погрузиться в процесс создания музыки изнутри. Вместо привычных мест в зрительном зале, гости расположились прямо среди музыкантов: рядом звучали скрипки, дыхание духовых инструментов было буквально за спинами, а дирижёр находился в нескольких шагах.

Это интерактивное пространство раскрыло тайны оркестровой работы — были слышны споры о темпе, пробы звука и эмоциональные моменты, которые обычно остаются за кулисами. По мере развития события репетиция плавно перетекла в полноценный концерт.

Для облегчения восприятия неординарного действия участникам предоставили специальную партитуру — небольшой гид, помогающий следить за музыкальным процессом и чувствовать себя частью происходящего. Такой подход превратил слушательский опыт в глубокое эмоциональное и интеллектуальное сопереживание.

Современный перформанс невозможен без активного вовлечения зрителя — именно в их взаимодействии рождается живое произведение. Это искусство соединяет в себе дух бунтарства прошлого века, древние мистические начала и новейшие технологии. Оно отражает поиск человека в постоянно меняющемся мире и задаёт вопрос о духовном наполнении нашей новой реальности.