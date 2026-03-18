Бренд Zara заявил о старте двухлетнего творческого партнерства с дизайнером Джоном Гальяно. Он реинтерпретирует архив бренда, обновляя ключевые силуэты прошлых сезонов в серии коллекций. Первая выйдет в сентябре 2026-го — это не разовая капсула, а протяженный проект, приближающий масс-маркет к логике высокой моды.

Гальяно обновит ключевые силуэты и коды Zara, предлагая им свежее прочтение. Для бренда это очередной шаг к более содержательному модному высказыванию, сокращающему дистанцию с люксом. Для Гальяно же это первое заметное возвращение после ухода из Maison Margiela в 2024 году. Его последний показ стал одним из самых обсуждаемых в сезоне, напомнив, что он все еще формирует визуальный язык времени. Официально причины ухода не названы, но дизайнер сам говорил о желании закрыть этап после десяти лет в доме.

Почти два года он взял паузу, исчезнув из публичного поля. Проводил время в закрытом режиме — в ателье под Парижем, сосредоточившись на переосмыслении метода. На этом фоне союз с Zara выглядит особенно неожиданным: вместо люксового дома он обращается к массовому сегменту, но через почти кутюрную работу с архивом.

Гальяно родился в 1960 году в Гибралтаре, вырос в Лондоне, окончил Central Saint Martins — ключевую школу британской моды. Его выпускная коллекция Les Incroyables («Невероятные», отсылка к эксцентричным денди постреволюционной Франции) сразу привлекла индустрию: бутик Browns выкупил ее полностью. Это редкий случай для новичка, обеспечивший мгновенный вход в профессию.

Уже тогда было видно: Гальяно интересует не одежда сама по себе, а образ и история за ней. Он выстраивал коллекции как повествования, превращая моду в театр, где каждая деталь служит целостному миру.

В 1990-х он стал ключевой фигурой британской моды, а потом вошел в историю как первый британец во главе Givenchy и Dior. С 1997 по 2011 год в Dior показы превратились в масштабные спектакли: исторические отсылки, драматургия и избыточность как главный инструмент. Именно тогда он закрепился как влиятельный дизайнер, формирующий не только одежду, но и культурный контекст вокруг нее.

Карьера оборвалась в 2011-м: после антисемитских высказываний его уволили из Dior и вытеснили из индустрии. Возвращение было долгим — только в 2014-м он возглавил Margiela. Там подход стал сдержаннее и концептуальнее: деконструкция, ремесло, работа с формой — уход от театральности к интеллектуальному языку. Этот опыт напрямую связан с нынешним проектом в Zara.

Сотрудничество выросло из личных контактов Гальяно с Мартой Ортегой Перес, председателем Inditex. Оно началось через культурные и выставочные проекты, переросло в полноценное партнерство. Для Zara это не просто громкое имя, а стратегия для усиления модной идентичности и расширения аудитории.

Проект фиксирует новый этап в карьере Гальяно. Это уже не шоумен эпохи Dior с ее театральной избыточностью и не строгий автор Margiela. Он работает на пересечении люкса и масс-маркета, реконструируя гиганта и сохраняя свой язык. Если все сработает, Zara получит логику haute couture, а Гальяно подтвердит способность адаптироваться, оставаясь ключевой фигурой индустрии.