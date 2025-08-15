С 16 августа 2025 года в арт-платформе Cube.Moscow стартуют девять новых выставок, а в большом зале продолжает работу экспозиция «Объект желания» в рамках Биеннале частных коллекций. Куратор Полина Могилина исследует феномен коллекционирования, представив работы классиков и молодых художников, включая Олега Целкова, Анатолия Зверева, Константина Звездочётова и других.

Саша Пучкова в проекте «Sacred Bones. Dry Bone» (Syntax Gallery) исследует кость как носитель памяти через живопись, объекты и видео, противопоставляя символы «священных» и «сухих» костей. Postrigay Gallery представляет групповую выставку «Зачем мне быть большим», посвящённую советской книжной иллюстрации с работами Ильи Кабакова, Евгения Чарушина и Владимира Лебедева.

Анастасия Даниленко в TRYPTICH Gallery показывает проект «Фантом», где образы-фантомы символизируют пустоту и безразличие. В MSCA Gallery проходит выставка «От ускорения к замедлению» Кати Герун и Дарьи Сидориной: первая в инсталляции «Телефон» обращается к детским воспоминаниям, а вторая в проекте «Поглощение» сочетает шерсть и оптоволокно, исследуя информационный шум.

Александр Соколов в галерее ЛУЧ представляет «Сборник шахматных коанов — 2», где анархичные шахматные правила воплощены в живописи, видео и инсталляциях. Сергей Брюханов в Kupol Gallery демонстрирует «Летнюю одиссею» — серию работ с размытыми контурами, передающих атмосферу летнего покоя.

Алина Смолина в Arts Square Gallery изучает связь человека и мира в проекте «Дальние дали», а Юкио Кидо и Михаил Ниц в 159F Gallery показывают «Музеи в твоей голове» — инсталляцию с клеткой, где помещён муляж мозга. Онлайн-мастерская Radio Paint представляет pop-up проект «aha, you hear that radio too» куратора Оли Махно и выставку Тани Иванковой «Ничего твоего здесь нет».