В Красноярске подводят итоги премии SCAN AWARDS 2025 — ключевого события для современного искусства регионов от Урала до Дальнего Востока. До 30 ноября в пространстве «Культ» можно увидеть выставку работ номинантов, победителей же объявят 13 ноября. Рассказываем в материале RTVI о самых интересных работах в ключевых номинациях премии.

«Главная цель выставки — показать масштаб и качество современного искусства от Урала до Дальнего Востока. Эти проекты по концептуальной глубине и художественному уровню ничуть не уступают работам из центральных регионов. В этом и заключается миссия всей программы SCAN, которая сегодня превратилась в полноценную экосистему с круглогодичной программой. Мы хотим, чтобы зритель увидел, насколько богата и многослойна региональная сцена, а также мог буквально „посмотреть глазами экспертов“: каждая работа сопровождается описанием, фото- и видеодокументацией», — подчеркнула директор SCAN Лилиана Маррэ.

«Художник года»

Участников номинации объединяет поиск форм для выражения неуловимого — будь то хрупкость мгновения, призрачность памяти или специфика восприятия. Алексей Мартинс, художник из Красноярска, получивший известность в 2018 году после инсталляции «Черный диптих» на Cosmoscow, в последние годы работает с темой огня и дыма. В серии «Горячий архив» документальные кадры взрывов и пожаров становятся материалом для живописи. Проект «Дым» через одноименные образы отражает визуальное поле современного человека, наполненное конфликтами и катастрофами.

Звуковая композиция «Шуршанка №10» Анастасии Крохалевой, чьи персональные проекты были представлены в музее PERMM и Уральском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина, становится проводником в область личных воспоминаний. Художница создает кинетические скульптуры, требующие от зрителя замедления восприятия. Проект томской художницы Лолиты Моисцрапишвили «Альфредо» предлагает обратиться к миру животных и задуматься о том, как музейные таксидермические коллекции становятся свидетельством потребительского поведения.

«Современная фотография»

Участники номинации демонстрируют разнообразие подходов — от фотоколлажа до документальной съемки. Федор Телков, автор выставок по всему миру, член Союза фотохудожников России, фиксирует реальность с исследовательской отстраненностью. Его черно-белые проекты «Право веры» и «Плотина» документируют историю и традиции Урала через образы старообрядческих сообществ и индустриального наследия.

Фотограф и художник Сергей Потеряев представил проект «Звуковой ландшафт. Томская симфония», где индустриальные пейзажи дополняются и трансформируются звуком. Работы выпускницы Томского ГУ Ульяны Кармачевой — коллажи с образами закрытого научного города Дубна, возникшего вокруг советских исследований ядерной физики. Ее произведения заставляют задуматься о хрупкости грандиозных проектов и наследии прогресса.

«Проект года»

Три выставочных проекта из разных регионов Сибири обращаются к темам памяти, мифов и фольклора. В Томске под кураторством Лукии Муриной местные художники переосмыслили наследие архитектора Андрея Крячкова, создав выставку-интервенцию в традиционном музее с 13 современными проектами — от инсталляции до перформанса.

Кураторский проект Алины Свердловой-Александровой «Видимо-Невидимо» в иркутской галерее В. Бронштейна объединил работы о народных верованиях и иррациональном в культуре. Персональный проект Элины Гусаровой «Пристанище» включает десятилетнее исследование субкультуры столбистов — любителей природы, покоряющих скалы без страховки. Выставка демонстрировалась в красноярском музее «Площадь мира» и в обновленной версии «Пристанище. Кода» — в московской галерее «Триумф».

«Открытие года»

Члены жюри выделили начинающих художников, работающих с социальной тематикой. Екатеринбургский художник Степан Пантелеев создал стрит-арт-работу на тему забвения, нанеся схему баскетбольного нападения на асфальт сквера имени советского баскетболиста Александра Канделя.

Художница из Владивостока Рита Зарюта представила документальный проект о кулинарных традициях Приморского края, показав, как борщ с фунчозой или рыбой отражает изменение традиций и культурной памяти. Проекты тюменской художницы Дианы Окаевой, родом из Грозного, фиксируют опыт принятия национальной идентичности через образ платка. В работах «Йовлакх» и «Коуч» художница отражает сложность взросления и преодоления стереотипов.