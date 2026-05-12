С 14 по 17 мая в Красных казармах в Нижнем Новгороде пройдут четвертая ярмарка графики в России «Контур». В этом году в проектах примут участие 84 участника — 77 галерей и семь специальных проектов. Рассказываем, на какие работы стоит обратить внимание.

Антон Антонов, Наташа Прокофьева (Галерея «Виктория»)

Галерея «Виктория» — общественное и культурное пространство, основанное в 2005 году в Самаре. Располагаясь на живописной набережной Волги в историческом центре города, галерея превратилась в многофункциональную арт-площадку. Инфраструктура галереи включает три выставочных зала, лекторий, библиотеку, книжный магазин, художественную и детскую студии, мастерские керамики и шелкографии и сезонную экспозиционную площадку на крыше.

В рамках ярмарки графики «Контур» представляет четырех ярких самарских художников, среди которых — Антон Антонов и Наташа Прокофьева. Антон предлагает зрителям погрузиться в повседневную реальность через призму личного опыта, создавая лиминальные пространства современного мира. Наташа развивает направление монументальной графики, создавая масштабные работы (достигающие трех метров в длину), где абстрактные формы переплетаются с элементами картографии и сказочной архитектуры. Авторы исследуют грани реальности, раскрывая перед зрителем ее магическую сущность и скрытые символы.

Мария Царева, Валентина Апухтина (Галерея ULM / Галерея Ульм)

Галерея ULM / Галерея Ульм основана в 2021 году в Москве. Основная задача галереи — создание особой предметной и визуальной среды, которая обогащает. Коллекция галереи формируется как из предметов искусства классических медиумов (живопись, графика, скульптура), так и предметов декоративно-прикладного искусства — обращаясь к работам молодых японских авторов: скульпторов, керамистов, художников по стеклу.

Стенд объединяет творчество четырех художников, чьи практики различны по исходному импульсу и идеям, но сходятся в художественной сдержанности, визуальном минимализме и в принципе выражения «многого через малое». При этом каждый автор сохраняет свою уникальность, обусловленную культурным контекстом и личным творческим поиском.

Например, Валентина Апухтина в своих работах с абстрактными формами исследует темы света и цвета, пустоты и наполненности, превращая их в визуальные откровения. А в фокусе Марии Царевой — природа и ее жизненный цикл, ставшие отражением опыта нахождения в резиденции в Японии.

Виталий Никитин, Лилия Ковган (Галерея ВОДА / WODA Gallery)

Галерея основана в 2024 году Ксенией Вебер и Ирадой Орловой как пространство, где современное искусство становится платформой для глубокого взаимодействия, эмоционального переживания и коллекционной значимости.

Галерея Вода / WODA Gallery принимает участие в ярмарке «Контур» впервые, на стенде будут представлены работы пяти художников, чьи работы объединены обращением к образу человека. В практике авторов человеческая фигура раскрывается в широком диапазоне — от графической фигуры до сложного субъекта. Графика на стенде объединена не столько визуальным стилем, сколько особым ощущением присутствия человека — то явного, то едва уловимого, что создает особую атмосферу.

Например, Виталий Никитин переосмысливает традиции иконописи, стремясь запечатлеть чистую энергию через замкнутые линии. Лилия Ковган работает с архетипическими образами, создавая собирательные фигуры, которые одновременно выступают как универсальные символы и как персонажи с собственной историей.

Ксения Маркелова, Александра Афонская (Open You Gallery)

Главная миссия галереи — представить локальную идентичность в новом, свежем прочтении. открывая новые имена и активно сотрудничая с российскими художниками, создавая уникальные проекты, которые отражают дух времени и культурные контексты. Проект «Память, которую мы носим в теле» исследует феномен телесной памяти как способа сохранения личного и коллективного опыта. Работы художниц обращены к феномену телесной памяти: к тому, как опыт передается через прикосновение, повторяющиеся движения, привычки, страх и нежность.

Лидия Жудро, Маргарита Журавлева (Кураторское бюро А° / Accurate)

Основной деятельностью бюро является курирование и продюсирование выставочных проектов, поддержка начинающих художников и коллаборации искусства и бизнеса. Работая в формате галереи проектного типа, бюро формирует устойчивые связи между участниками арт-индустрии.

На ярмарке графики «Контур» Accurate представляет проект, посвященный эмоциональной привязанности к понятию «дом» и вещам, которые его наполняют. Лидия Жудро в серии «Попытки компромисса» исследует альтернативные формы языка: рукописные тексты близких и собственные записи художницы пересекаются в «ассемическом письме», где противоречие становится одновременно методом и смыслом. Маргарита Журавлева исследует темы следа, имитации и подобия: ее практика строится вокруг переноса одного объекта на другой, фиксации того, что было, на том, что есть. Она переносит рисунок несуществующих обоев на стены пустой квартиры, и отсутствие становится формой присутствия. Стенд приглашает зрителей вспомнить собственный дом: не тот, в котором живешь сейчас, а тот, который уже остался только в памяти.