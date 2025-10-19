В начале сентября в меню московских ресторанов появились сезонные блюда со свежим инжиром. Эту ягоду используют не только в десертах, но и в пикантных закусках, основных блюдах и даже в пицце. Куда сходить, чтобы попробовать инжир в разных вариациях, — в подборке RTVI.
На завтрак и бранч
Для утреннего приема пищи или легкого перекуса отлично подойдет выпечка с инжиром. В Afina Restaurant предлагают классический круассан с сезонной ягодой. Тем, кто ищет более оригинальные сочетания, понравится в Peach Restaurant: там подают индийскую лепешку роти с мягким козьим сыром и свежим инжиром.
Пикантные закуски, салаты и пицца
В закусках и основных блюдах инжир часто создает интересные вкусовые контрасты. В Tehnikum Bistro можно попробовать брускетту со страчателлой и инжиром, нежный салат со шпинатом, инжиром и лавандовым медом или вариант с креветками, авокадо и шпинатом.
В Rebecca Bistro представлена целая серия блюд с инжиром: салаты с козьим сыром и кервелем или со страчателлой и капустой кейл. Любителям сытных вариантов понравится пицца с инжиром и прошутто. Похожие варианты есть в Tehnikum Bistro (со страчателлой и инжиром) и в Skrepka Cafe (с инжиром, хрустящим беконом и медом).
Горячие блюда
Инжир часто используют в горячих блюдах — он добавляет легкую сладковатую ноту гарниру или соусу. В Tehnikum Bistro в этом сезоне готовят куриную грудку с инжиром и брокколи. Еще одна интересная позиция — запеченный камамбер с инжиром, который может быть как основной вегетарианской опцией, так и закуской для компании. Его подают и в Tehnikum Bistro, и в Rebecca Bistro.
Десерты с сезонным акцентом
Традиционно инжир чаще всего встречается в десертах. В Avrora готовят наполеон с инжиром, в Afina Restaurant — тирамису с добавлением ягоды. В Tehnikum Bistro предлагают торт из инжира с мороженым из топленого молока, классический сметанник и даже необычные хинкали с инжиром и маскарпоне. Один из самых оригинальных десертов подают в La Poste — крем-брюле с козьим сыром шевр, украшенное инжиром и грецким орехом.
Сезон свежего инжира короток, поэтому многие из этих блюд будут доступны только ограниченное время.
Советы от шефа: как выбрать и съесть инжир дома
Бренд-шеф Елена Ландэ поделилась с RTVI рекомендациями по выбору и использованию инжира в домашней кухне.
На что обратить внимание:
-
Плоды должны быть мягкими, но сохранять форму.
-
Цвет — насыщенный, независимо от сорта.
-
На кожуре не должно быть повреждений и пятен.
-
Спелый инжир имеет яркий сладкий аромат. Если запаха нет, скорее всего, плоды дозревали после сбора.
Простой десерт:
«Если вы устали есть инжир просто так, рекомендую приготовить его с йогуртом и медом. Нарежьте свежий инжир, добавьте в чашку с йогуртом или творогом и полейте медом. Это простое блюдо отлично подчеркивает сладость ягоды».
Идеальные сочетания:
Инжир хорошо комбинировать с мягкими сырами — рикоттой или козьим сыром. Подача нарезанного инжира с сыром на крекерах или тостах создает сбалансированное сочетание сладости и кремовой текстуры.
Личный выбор шефа:
«Я предпочитаю просто инжир без всего, иногда нарезаю его в салаты или десерты. Его натуральный вкус прекрасно дополняет блюда, и он отлично подходит для легкого перекуса. Иногда лучше инжир, чем шаурма по дороге».