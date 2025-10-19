В начале сентября в меню московских ресторанов появились сезонные блюда со свежим инжиром. Эту ягоду используют не только в десертах, но и в пикантных закусках, основных блюдах и даже в пицце. Куда сходить, чтобы попробовать инжир в разных вариациях, — в подборке RTVI.

На завтрак и бранч

Для утреннего приема пищи или легкого перекуса отлично подойдет выпечка с инжиром. В Afina Restaurant предлагают классический круассан с сезонной ягодой. Тем, кто ищет более оригинальные сочетания, понравится в Peach Restaurant: там подают индийскую лепешку роти с мягким козьим сыром и свежим инжиром.

Пикантные закуски, салаты и пицца

В закусках и основных блюдах инжир часто создает интересные вкусовые контрасты. В Tehnikum Bistro можно попробовать брускетту со страчателлой и инжиром, нежный салат со шпинатом, инжиром и лавандовым медом или вариант с креветками, авокадо и шпинатом.

В Rebecca Bistro представлена целая серия блюд с инжиром: салаты с козьим сыром и кервелем или со страчателлой и капустой кейл. Любителям сытных вариантов понравится пицца с инжиром и прошутто. Похожие варианты есть в Tehnikum Bistro (со страчателлой и инжиром) и в Skrepka Cafe (с инжиром, хрустящим беконом и медом).

Горячие блюда

Инжир часто используют в горячих блюдах — он добавляет легкую сладковатую ноту гарниру или соусу. В Tehnikum Bistro в этом сезоне готовят куриную грудку с инжиром и брокколи. Еще одна интересная позиция — запеченный камамбер с инжиром, который может быть как основной вегетарианской опцией, так и закуской для компании. Его подают и в Tehnikum Bistro, и в Rebecca Bistro.

Десерты с сезонным акцентом

Традиционно инжир чаще всего встречается в десертах. В Avrora готовят наполеон с инжиром, в Afina Restaurant — тирамису с добавлением ягоды. В Tehnikum Bistro предлагают торт из инжира с мороженым из топленого молока, классический сметанник и даже необычные хинкали с инжиром и маскарпоне. Один из самых оригинальных десертов подают в La Poste — крем-брюле с козьим сыром шевр, украшенное инжиром и грецким орехом.

Сезон свежего инжира короток, поэтому многие из этих блюд будут доступны только ограниченное время.

Советы от шефа: как выбрать и съесть инжир дома

Бренд-шеф Елена Ландэ поделилась с RTVI рекомендациями по выбору и использованию инжира в домашней кухне.

На что обратить внимание:

Плоды должны быть мягкими, но сохранять форму.

Цвет — насыщенный, независимо от сорта.

На кожуре не должно быть повреждений и пятен.

Спелый инжир имеет яркий сладкий аромат. Если запаха нет, скорее всего, плоды дозревали после сбора.

Простой десерт:

«Если вы устали есть инжир просто так, рекомендую приготовить его с йогуртом и медом. Нарежьте свежий инжир, добавьте в чашку с йогуртом или творогом и полейте медом. Это простое блюдо отлично подчеркивает сладость ягоды».

Идеальные сочетания:

Инжир хорошо комбинировать с мягкими сырами — рикоттой или козьим сыром. Подача нарезанного инжира с сыром на крекерах или тостах создает сбалансированное сочетание сладости и кремовой текстуры.

Личный выбор шефа:

«Я предпочитаю просто инжир без всего, иногда нарезаю его в салаты или десерты. Его натуральный вкус прекрасно дополняет блюда, и он отлично подходит для легкого перекуса. Иногда лучше инжир, чем шаурма по дороге».