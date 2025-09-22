С 25 по 27 сентября в Москве пройдет VI федеральный Форум-фестиваль «Российская креативная неделя», где эксперты, представители креативных индустрий и власти обсудят будущее креативной экономики. Директор форума Марина Монгуш в программе «Специальное интервью» рассказала, в чем особенность этого типа экономики, как лабубу затмил «Газпром» и как предприниматели работают с ИИ.

Что такое креативные индустрии

«Креативность как навык — это творчество. Мы можем креативно вести программу или нестандартно организовывать любой процесс. Но креативные индустрии — это сегодня те отрасли, которые обозначены в законе. Шестнадцать отраслей, например: дизайн, музыкальная отрасль, журналистика, архитектура, гастрономическая отрасль, литературная деятельность, киноотрасль. Как определить, что отрасль креативная? В сырьевом типе экономики мы торговали сырьем. В креативном типе экономики мы торгуем IP, интеллектуальной собственностью. Вот те отрасли, в которых возникает автор идеи, а потом автор продукта, который уходит в рынок, — это и есть креативные отрасли.

Специфика креативного предпринимательства

Креативный предприниматель должен работать в одной из 16 отраслей. Это сложный бизнес с другой интеллектуальной подоплекой и рисками. Креативные предприниматели решают много социальных задач, потому что их бизнес влияет на наше самоощущение, делает нас счастливыми. От того, какой фильм мы смотрим, в чем ходим, как выглядит наш дом, — это всё креативные индустрии.

Почему креативная экономика важна

Мой любимый пример — Силиконовая долина, где нет нефти или газа, но есть люди, создающие интеллектуальную собственность, которая приносит миллиарды. Яркая иллюстрация — феномен лабубу. Капитализация этого продукта превысила показатели «Газпрома», а россияне потратили на лицензионные игрушки около 3,6 миллиардов рублей, если учитывать нелицензионные игрушки, это в десять раз больше. Это демонстрирует мощь креативной экономики, основанной на идеях.

Она позволяет изменить традиционные пути к успеху: сегодня прорывная идея, запатентованная и выведенная на рынок, может принести капитал, для создания которого раньше требовались десятилетия и промышленные гиганты. Более того, креативная составляющая повышает стоимость любого традиционного бизнеса — от мебельного производства до агросектора. Как показывают азиатские практики, высокая доля креативных специалистов в компании — залог ее роста, поскольку современный потребитель ищет в продукте не только функцию, но и смысл, который и формирует креативный класс.

Кто поддерживает молодых предпринимателей

Сегодня около 4,5 миллионов человек заняты в этих отраслях. Методы поддержки очень разные. Есть Фонд президентских грантов, Фонд культурных инициатив. Почти 40 миллиардов рублей было отдано как стартовые деньги за 3 года. Это и маленькие компании в деревнях, в малых городах. Сегодня стартовые деньги на развитие креативного бизнеса можно очень легко, быстро получить на любую креативную идею.

[Начинающий креатор] может сделать ИП сегодня, а завтра податься на грант. Раньше грант можно было получить, только если ты НКО с опытом. Новый фонд акцентировал внимание на небольших предприятиях, ООО, частных предпринимателях. Работа над заявкой — это уже классный инструмент для систематизации бизнеса.

Что ждет участников «Российской креативной недели»

Программа делится на три основных трека. Первый трек посвящен экономике, его партнером выступает Минэкономразвития России. Он будет интересен министрам экономического развития регионов и всем, кто занимается экономическими процессами. В рамках трека запланированы серьезные, порой сложные, но крайне важные для страны дискуссии.

Второй трек — пространственное развитие. Мы понимаем, что для достижения цели по доведению доли креативных индустрий до 6% ВВП необходима развитая инфраструктура. Креативный бизнес может зарабатывать значительные деньги только при наличии для этого соответствующих площадок и условий. Этот трек призван помочь мэрам, губернаторам и специалистам по пространственному развитию осознать, какие именно локации нужны креативному бизнесу. Инфраструктура очень разнообразна: это не только кластеры, но и, например, для издательского дела — книжные магазины и точки выдачи маркетплейсов. Мы обсудим, как городам перейти от модели сырьевой экономики, где все было предсказуемо, к новой реальности креативной экономики. Это особенно актуально в свете таких проектов, как высокоскоростные магистрали, которые кардинально изменят логистику и образ жизни.

Третий трек посвящен человеку, поскольку именно человек является источником интеллектуальной собственности. Мы будем говорить о новом типе образования, о развитии креативности как навыка у детей. Значительное внимание уделим искусственному интеллекту как инструменту, который должен не пугать, а помогать зарабатывать больше. Конкуренция с ИИ существует, но креативный человек, способный к нелинейному мышлению, может ее выиграть, в то время как выполнение линейных задач действительно эффективнее доверять машинам.

Как искусственный интеллект влияет на креативные индустрии

Искусственный интеллект — это инструмент, эффективность которого определяет человек. Качество результата зависит от того, насколько профессионально и нестандартно составлен промпт. Я технооптимист: для креативных индустрий ИИ уже стал необходимостью, и отсутствие навыков работы с ним закрывает многие карьерные возможности. За два года мы увидели колоссальные изменения.

Уже 60—70% постпродакшена в кино, дизайне и архитектуре выполняется ИИ. Человек фокусируется на авторской идее, а машина берет на себя рутину. Нам нужно становиться креативнее, чтобы оставаться конкурентоспособными. Но вместе с ростом возможностей встают серьезные этические вопросы, которые нам еще предстоит решить. Этой теме мы также уделим внимание на Российской креативной неделе.