5 июня стартовал летний сезон игровых фестивалей — состоялись State of Play и Summer Game Fest 2025. Собрали в материале RTVI главные игровые анонсы.

Pragmata

Научно-фантастическая игра от проекта Capcom, анонсированная аж 5 лет назад, планирует выйти в 2026 году. Pragmata разрабатывается на движке RE Engine для ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series с полной русской локализацией.

По сюжету — это недалекое будущее, и главные герои Хью и его спутница-андроид Диана должны работать вместе, пробираясь по холодной лунной исследовательской станции. Это своего рода приключенческий боевик с хакерским уклоном.

Romeo is a Dead Man

Игра от гейм-директора Гоити Суды (Goichi Suda) анонсированная проектом Grasshopper Manufacture, создателями Lollipop Chainsaw, Shadows of the Damned и No More Heroes. Romeo is a Dead Man выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Кровавый экшн от третьего лица, повествует историю Ромео Старгейзера — героя, застрявшего между жизнью и смертью. Его собственный герой был спасен всего за несколько секунд до конца благодаря временному парадоксу, который разрушил пространственно-временной континуум, созданный гениальным ученым, который валял дурака. Теперь Ромео, специальный пространственно-временной агент ФБР по прозвищу «Мертвец», щеголяющий в маске под названием «Мертвое снаряжение», должен охотиться на самых разыскиваемых преступников во множестве вселенных.

Sword of the Sea

Приключенческая игра от студии Giant Squid, основанная арт-директором Flower и Journey. Sword of the Sea выйдет 19 августа на ПК (Steam) и PlayStation 5 с русской локализацией текста.

По сюжету: герой — призрак, вернувшийся к жизни в пустынном мире Некрополя, с единственной миссией — вернуть этому миру цвет и жизнь, путешествуя по песчаным дюнам. Нам обещают захватывающие путешествия по невероятно красивым локациям. Из транспорта — аэроклинок, некий волшебный меч, который скользит по песку как сноуборд.

Silent Hill f

Долгожданное продолжение культовой серии Silent Hill. Выйдет Silent Hill f 25 сентября на ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PlayStation 5 и Xbox Series с русской локализацией текста.

По сюжету главная героиня пробирается через мрачные локации, используя в качестве оружия лишь железную трубу. Ей предстоит сразиться с кровожадными монстрами.

Также на State of Play были анонсированы: Lumines Arise — классическая головоломка из падающих блоков с аудиовизуальным представлением; Bloodstained: The Scarlet Engagement — приключенческий экшн в духе средневековой Англии с готической атмосферой; Новая часть Thief: Thief VR: Legacy of Shadow и многое другое.

Resident Evil: Requiem

Один из самых громких анонсов всей презентации — это девятая часть культовой серии Resident Evil от корпорации Capcom. Дата выхода Resident Evil: Requiem назначена 27 февраля 2026 года на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series с полной русской локализацией.

В Resident Evil: Requiem игроки вновь оказываются в Раккун-Сити, который стал ареной ужасающей биологической катастрофы, потрясшей весь мир. Подробности сюжета станут известны позже. Пока же авторы сообщили, что посетители Gamescom 2025, который пройдёт в августе, смогут опробовать демоверсию игры.

Atomic Heart II

Сиквел Atomic Heart от разработчиков из Mundfish, разрабатывается для ПК и актуальных консолей, сроков выхода нет, но предполагается 2026 год.

Atomic Heart II — это приключенческая ролевая игра в жанре экшен с живым миром, богатым разнообразными возможностями, а также большим упором на сюжет и ролевую составляющую. Действие также происходит в альтернативном СССР.

The CUBE

Кроме Atomic Heart II разработчики Mundfish работают над RPG-шутером по той же вселенной. Также как и Atomic Heart II, разрабатывается для ПК и актуальных консолей, без какой-либо даты релиза.

The CUBE — это многопользовательский RPG-шутер. Гигантский парящий Куб с вращающимися гранями. Среди них скрыто неизвестное уравнение, способное менять законы реальности.

Game of Thrones: War For Westeros

Игра в жанре стратегии, разработанная независимой студией PlaySide. Game of Thrones: War For Westeros выйдет в 2026 году на ПК (Steam) с русской локализацией текста. В этой классической стратегии игрокам предстоит покорить Семь Королевств.

Mortal Shell II

Сиквел ролевого экшена Mortal Shell от студии Cold Symmetry. Игра выйдет в течение 2026 года на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series с русской локализацией текста.

Разработчики обещают более стремительные и жестокие сражения, а также детально проработанное оружие с обширными возможностями улучшения. В новой части упор сделан на свободное исследование небольшого открытого мира.

Death Stranding 2: On The Beach

Игра в жанре экшн, разработанная Kojima Productions. В ходе презентации сам Хидео Кодзима продемонстрировал видеофрагмент, который рассказывает о жизни Нила — одного из главных героев. Дата выхода Death Stranding 2: On The Beach назначена 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5.

Chronicles: Medieval

Средневековый экшн с элементами стратегии от независимых разработчиков Raw Power Games. Дата выхода запланирована на 2026 год.

Chronicles: Medieval перенесёт вас в обширную, динамичную песочницу в жестоком, но прекрасном европейском Средневековье. Вы начнёте игру с самых низов, обладая лишь решимостью и волей к победе. Заработайте себе имя в стычках, полевых битвах и осадах.

Также на Summer Game Fest 2025 были анонсированы: ILL — «мясной» хоррор-шутер студии Team Clout; Stranger Than Heaven от авторов серии Yakuza из Ryu Ga Gotoku Studio — экшн в Японии XX века и многое другое.

Call of Duty: Black Ops 7

Игра от разработчиков Treyarch и Raven Software выйдет в 2025 году и посетит ПК (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PlayStation 4/5, Xbox Series и Xbox One. В день релиза грядущая Call of Duty станет доступна подписчикам Game Pass на уровнях Ultimate и PC Game Pass.

События Black Ops 7 разворачиваются в 2035 году, спустя 40 лет после окончания Black Ops 6. Мир, переживший разрушительные конфликты и психологическую войну, показанные в Black Ops II и Black Ops 6, оказался в плачевном состоянии. Отряд Black Ops, возглавляемый Дэвидом Мэйсоном, вооружён новейшими технологиями и готов дать отпор коварному противнику, для которого страх является главной ценностью.

Елизавета Лебедева