В Центре Вознесенского открылась экспозиция «Король шутов и дураков. Занимательная выставка о плуте Тиле Уленшпигеле и о том, как сложилась его жизнь». Проект, подготовленный кураторами Сергеем Хачатуровым и Дмитрием Хворостовым, будет работать до 17 мая.

Выставка построена как интеллектуальный детектив, прослеживающий эволюцию образа знаменитого трикстера. Путешествие начинается с античных Сатурналий и средневековых карнавалов, проходит через Новое время и завершается в ХХ веке — в советскую эпоху. Зрителям представлена широкая панорама персонажей: от античных богов Сатурна и Юпитера до медиевальных плутов в разных обличьях — лживого попа Амиса, насмешника из Каленберга и дерзкого Маркольфа.

Экспозиция разделена на несколько тематических блоков. Раздел «Карнавал» показывает Уленшпигеля в его древнейших воплощениях — в вихре античных празднеств и площадной культуре позднего Средневековья. Второй раздел, «Spiegel — Spiel», раскрывает механизмы смеха, игры и пародии, где Уленшпигель становится зеркалом мира и сам попадает в зеркало различных художественных традиций.

В части «Костер» представлен Тиль, получивший биографию и новую родину благодаря бельгийскому писателю Шарлю де Костеру. Здесь можно увидеть легендарные издания романа и советские иллюстрации Алексея Кравченко, Леонида Зусмана и Евгения Кибрика, создавшие канонический образ героя для нескольких поколений читателей. Завершающий раздел «Тилевидение» посвящен бытованию трикстера в медийной культуре Оттепели и Перестройки — в работах Андрея Вознесенского, Сергея Курехина, Тимура Новикова, Григория Горина и Марка Захарова.

В экспозиции представлены произведения советских художников, вступающие в диалог с европейской школой — Питером Брейгелем Старшим, Альбрехтом Дюрером, Якобом Йордансом, Рембрандтом и другими. Среди экспонатов — графика, первые экземпляры шванков, легендарные издания романов об Уленшпигеле и другие редкости из музеев и частных коллекций.

Как отметил куратор Дмитрий Хворостов, выставка стала результатом иконографического и культурологического исследования, попытки реконструировать подлинный архетип трикстера. «Мы стремились уйти от одномерного восприятия Тиля Уленшпигеля как фольклорного весельчака и показать его драматическую, амбивалентную природу, — пояснил он. — На этой выставке должно быть и весело, и страшно, как и предполагает сама природа трикстера».

В рамках выставки запланирована публичная программа с лекциями, посвященными антропологическому взгляду на фигуру Тиля Уленшпигеля, феномену придворного шута и связи карнавального переворачивания мира с революционными событиями. К изданию готовится каталог-ридер с кураторскими исследованиями и текстами приглашенных авторов.