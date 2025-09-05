7 сентября завершается финальный сезон водного шоу «Буря. Остров волшебства» — костюмированного шоу на воде с участием морских животных. Генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин рассказал RTVI, как актеры работают по несколько часов в морской воде и взаимодействуют с животными, почему артисты переодеваются по несколько раз за шоу и как происходит знакомство будущих партнеров по сцене.

Шоу «Буря. Остров волшебства» — это современная интерпретация трагедии Шекспира. Чем эта версия отличается от классической и какие элементы были добавлены для современной аудитории?

В настоящий момент аудиторию уже нельзя заинтересовать и удивить просто качественно исполненным представлением с хорошей актерской игрой. Необходимо постоянно находить новые способы для привлечения зрителя. Современная версия «Бури» сохраняет суть оригинального произведения, но подает ее на новом визуальном и эмоциональном уровне. В спектакле используются выразительные образы, музыка, акробатика, а также работа с животными и интерактивное взаимодействие с залом. Все это помогает вовлечь публику в происходящее и произвести на нее эффект.

В чем уникальность «Бури» как театрального шоу на воде? Какие особенности работы с водной стихией необходимо учитывать?

Уникальность шоу «Буря. Остров волшебства» заключается прежде всего в участии морских млекопитающих, которые становятся полноправными героями спектакля. Погрузить животных в мир пьесы У. Шекспира — задача крайне сложная и уникальная. Кроме того, постановка разворачивается не на классической сцене, а в пространстве с множеством локаций: есть основная сцена, бассейн, выплывы, воздушное пространство, а также работа в зрительном зале. Именно водное пространство добавляет шоу магии, но при этом подразумевает проработку дополнительных элементов, например перемещений актеров.

Водная стихия накладывает множество ограничений. Сложность заключается в перемещении актеров между сценами, работе с подвесными декорациями, трудностях, связанных с водой, которая к тому же соленая, и необходимости четкого взаимодействия участников действия на больших дистанциях. Героям часто приходится работать в сложных условиях: в воздухе на высоте 12—14 метров, в воде, на подвижных конструкциях.

Расскажите о процессе написания сценария. Какие вызовы стояли перед командой при адаптации сложной пьесы Шекспира к водному формату?

Работа над проектом — сложный многоэтапный процесс. Сначала формируется идея, после чего создаются концепция, визуальные решения и музыкальное сопровождение. При адаптации пьесы для специфического пространства «Москвариума» на первый план выходят не только драматургические задачи, но и технические: некоторые решения, хорошо выглядящие на бумаге, оказываются труднореализуемыми. Некоторые решения приходилось адаптировать или полностью перерабатывать в сжатые сроки. Например, подвесные конструкции, декорации, акробатические номера иногда приходилось менять из-за безопасности животных или технических ограничений. Чтобы шоу было синхронным, огромное количество людей приложило немалые усилия.

В шоу задействованы морские млекопитающие и профессиональные артисты. Как происходит взаимодействие между ними на сцене и какие требования предъявляются к подготовке артистов?

Взаимодействие между артистами и морскими млекопитающими выстраивается постепенно и очень тщательно. Перед началом работы актеры заранее проходят отбор с учетом специфики проекта. На этапе репетиций животные знакомятся с артистами: их подводят к будущим партнерам по сцене, дают возможность обнюхать их и привыкнуть к ним. Это важно, чтобы в момент выхода на сцену животное не испугалось новых лиц и их поведения. Артисты работают в тесной связке с тренерами, поскольку каждый номер требует синхронности и доверия между всеми участниками.

Такая постановка требует от актеров высокой физической подготовки, умения быстро ориентироваться в сложных условиях, преодолевать страх и адаптироваться к нестандартным задачам. Шоу уникально именно тем, что артистам необходимо работать не только на суше, но и в воде, выполнять воздушные элементы и координироваться с животными, иногда даже подстраиваясь под их поведение. Это требует максимальной вовлеченности, дисциплины и смелости.

В постановке задействовано более 150 человек в этом году. Какова структура команды и как организован процесс создания такого масштабного шоу?

Процесс создания шоу начинается задолго до выхода на сцену — все стартует с идеи и выбора режиссера. Далее постепенно формируется команда. Креативный блок включает художников по костюмам и декорациям, композитора, видеоконтент-менеджеров, звукорежиссеров, световых дизайнеров. Каждый из них отвечает за свою часть проекта, но все разработки затем сходятся в художественно-постановочном отделе, который координирует финальную сборку шоу. Только в этом отделе задействовано более 30 человек. Общая численность тех, кто работает над «Бурей», включая сотрудников цеха по пошиву костюмов и технических специалистов, составляет около 150 человек. Проект проходит через множество этапов: эскизы, кастинги, написание музыки, создание декораций, сведение звука, монтаж эффектов. После этого все передается в технические руки стейдж-менеджеров, риггеров, операторов света и звука, которые координируют каждое представление.

В шоу используются различные спецэффекты, включая 3D-мэппинг, водный занавес и кинетические инсталляции. Расскажите о наиболее сложных и интересных технических решениях, использованных в «Буре».

Действительно, сцена «Москвариума» оснащена современным оборудованием. Конкретно в шоу «Буря» задействованы более 170 световых приборов, 24 проектора для лазерных проекций, водный занавес с обратной проекцией и 3D-мэппингом, тяжелый дым, ветер, конфетти, а также запахи, передающие атмосферу сцен. Используются и кинетические инсталляции: палочки, двигающиеся в воздухе и создающие световые фигуры. Все эти элементы не просто украшают, а становятся частью повествования и погружения зрителя в атмосферу действия.

Как создавались костюмы для «Бури» и какие материалы использовались, учитывая специфику водного шоу?

Костюмы разрабатывались с учетом специфики водной среды. Основной материал — бифлекс, который не теряет форму после контакта с соленой водой, быстро сохнет и легко стирается. Его часто используют для «мокрых» костюмов, особенно у тренеров и артистов, взаимодействующих с водой. Шелк и другие деликатные ткани исключаются — их просто «съедает» соль. Некоторые костюмы рассчитаны только на сухие сцены. Кроме того, учитывается необходимость быстрой смены костюмов: артисты могут находиться и в воде, и на суше в течение одной сцены. Всего для шоу было создано более 300 костюмов, над которыми работали сразу несколько цехов.

Как проходили репетиции и какие особые навыки требуются от артистов для работы в водной среде?

Репетиционный процесс в «Буре» требует особого подхода. После десятидневного монтажа площадки артисты получают лишь около трех часов в день для тренировок, остальное время отводится животным. Артистам необходимо уметь работать в сложных условиях: на воде, на высоте, в подвесе. Некоторые сцены исполняются на высоте 12—14 метров, и поначалу актерам требовалась даже психологическая поддержка. Кроме физической подготовки, им важно уметь быстро адаптироваться к пространству — сцена разбита на несколько зон, и артисту нужно оперативно перемещаться между ними. Также важна тесная связка с тренерами, ведь многие номера проходят с участием животных, к которым артисты должны быть заранее адаптированы.

Какие самые большие сложности возникают при создании и проведении шоу такого масштаба и как команде удается их преодолевать?

Одна из главных трудностей — это адаптация задумки к реальному пространству чаши «Москвариума». На этапе сценария все может выглядеть идеально, но при переносе в живое пространство многое приходится менять — от декораций до сценических решений. Некоторые элементы запрещаются тренерским составом ради безопасности животных, что требует срочной переработки. Могут возникнуть технические накладки. Но опыт команды, накопленный за 10 лет, позволяет быстро принимать решения. Участники шоу учатся работать в сжатых сроках, быть гибкими и находить баланс между творчеством и реальностью сцены.

На какую аудиторию рассчитано шоу «Буря»? Что по вашему мнению делает его интересным для зрителей разных возрастов и интересов?

«Буря» рассчитана на аудиторию всех возрастов. Это классическая история, рассказанная языком, который понятен и детям, и взрослым. В шоу много интерактивных элементов, которые захватывают зрителей, делая их участниками происходящего. Дети особенно вовлекаются в сценах, где можно поддерживать героев, участвовать в действиях или направлять персонажей. Также необычная интерпретация классического произведения позволяет юным зрителям познакомиться с классикой в интересной форме, запомнить основных персонажей и ключевые события. Визуальный язык спектакля яркий, насыщенный, динамичный, что делает его интересным даже для тех, кто далек от классики. Благодаря синтезу музыки, эффектов и взаимодействия шоу воспринимается живо и эмоционально.

Что вы хотели бы, чтобы зрители вынесли для себя после просмотра шоу «Буря»?

Важно, чтобы зритель не просто смотрел шоу, а стал его частью. Чтобы он сопереживал героям, чувствовал себя внутри событий, поддерживал, радовался. «Буря. Остров волшебства» — это история о любви, предательстве, дружбе и надежде. И главная задача команды — пробудить в зрителе эмоции, оставить ощущение причастности и настоящего волшебства, чтобы каждый, независимо от возраста, вышел из зала с ощущением, что он не просто посмотрел спектакль, а прожил его.

Хочется также добавить, что сейчас идет финальный сезон водного шоу «Буря. Остров волшебства», который продлится до 7 сентября 2025 года.