2—5 апреля в Гостином Дворе пройдет седьмой выпуск ярмарки «Арт Россия»: более 100 участников, строгий кураторский отбор, форумная программа с секциями кино, танца и музыки. Соосновательница проекта Елизавета Фролова рассказала RTVI, как меняется подход к коллекционированию, почему искусство не становится усредненным даже при таком количестве участников и с каких сумм начинающие покупатели делают первые шаги.

— В анонсе указана стоимость работ от 50 000 рублей. Для кого конкретно эта цифра — ориентир? Это все еще «доступный вход» для начинающего коллекционера?

— Если мы говорим про работу маслом на холсте или небольшую скульптуру, то да, это очень даже доступный вход для начинающего коллекционера. При этом важно знать, что многие авторы продают тиражные работы и графику, которая зачастую стоит меньших денег, но при этом также замечательно подходит для того, чтобы начать собирать коллекцию искусства в целом или работы конкретного автора в частности.

— Вы уже несколько лет даете независимым художникам равные права с галереями. Можете ли вы привести 1—2 ярких примера из практики прошлых лет, когда именно со стенда «Арт Россия» начался путь художника к признанию? Кто из ныне известных авторов «вырос» на вашей площадке?

— На самом деле таких имен десятки. Мы стараемся следить за историями успеха наших авторов, даже планируем когда-нибудь выпустить книгу с интервью тех, кто начинал свой творческий рост с нашей ярмарки.

Например, Екатерина Емельянова, для которой «Арт Россия» 2022 года стала отправной точкой: именно после той ярмарки на неё посыпались многочисленные приглашения и на другие подобные мероприятия.

Для Анны Немчиновой, экспонента 2021-2025 годов, участие в ярмарке также стало мощным импульсом к развитию. Во многом благодаря высокой концентрации участников российского арт-рынка — коллекционеров, галеристов, дилеров, представителей СМИ, критиков, кураторов, искусствоведов. После «Арт России» у Анны появились первые знакомые коллекционеры, заинтересовавшиеся её работами. Помимо роста продаж, участие в ярмарке принесло Анне внимание многих экспертов рынка. Впоследствии она победила в конкурсе «Искусство на север», заключила контракт с площадкой Artonline24 и поучаствовала в международной арт-резиденции в Норвегии.

— В этом году на площадке соберется более 100 участников, прошедших «строгий кураторский отбор». Не боитесь ли вы, что при таком масштабе и разнообразии направлений (от фотографии до дизайна) строгость отбора может привести к «усреднению» или, наоборот, как удается сохранить баланс между разными жанрами?

— Кураторский отбор ярмарки основан прежде всего на качестве технического исполнения и новизне креативной идеи. Это априори уберегает нас от заполнения площадки однотипным искусством. Мы ежегодно открываем новые имена в искусстве и показываем новый арт-контент на российской арене искусства.

— Как технически будет выглядеть секция, например, «Танец» или «Кино» на территории арт-ярмарки? Существует ли общая драматургия, связывающая все девять направлений?

— В этом году мы расширили границы контентной части форума: на нём будут обсуждать не только темы, важные для современного арт-бизнеса, но и виды искусства в целом. Это исследование того, что сейчас происходит в архитектуре, дизайне, танцах, музыке, кино, литературе, театре и фотографии.

Каждая секция форумной программы состоит из теоретической части (дискуссии, лекции) и интерактива от экспертов указанного направления. Например, блок «Современное кино» включает в себя дискуссию «Перезагрузка кинопроката: стратегии выживания и сотрудничества в эру цифровых платформ» и лекцию «Работа кинохудожника как отдельная художественная деятельность. Киноэскиз, Киноразработка, Кинодекорация как отдельный вид искусства», которую проведёт художник-постановщик кино и театра, главный художник кинопарка «Москино» Сергей Февралёв.

Блоки «Танец» и «Музыка» мы объединили. Соорганизатор этой секции — творческое объединение «мадер норт» (mader nort). Двухчасовая программа будет состоять из перформанса в стиле академического андеграунда и лекции на тему «Академический андеграунд в современном культурном пространстве».

— «Арт Россия» — это в первую очередь место, где продают искусство, или площадка, где учат его понимать?

— Мы выдерживаем баланс в этом вопросе. На «Арт России» с первого года создания проекта уделяли равноценное внимание как экспо-зоне, где можно приобрести предметы искусства, так и форумной части, где про это искусство можно не только узнать, но и понять и даже расспросить специалистов.

У нас заявлено 100+ стендов искусства и 100+ ведущих арт-экспертов, которые будут задействованы в форуме. Этот баланс как раз позволяет нам не просто превратиться в рынок искусства, а создать новое сообщество, которое ценит это самое искусство, изучает его историю, не представляет жизни без него.

— Заметен ли прогресс в насмотренности покупателей? Становятся ли они требовательнее и осознаннее в выборе?

— Безусловно. Когда мы впервые проводили событие, многие гости с осторожностью присматривались к предметам искусства. Чаще всего покупали работы в интерьер или в подарок, скорее спонтанно и эмоционально. Сегодня же мы отмечаем, что посетители внимательно изучают творчество художников, общаются с ними, даже обращаются к специалистам для понимания инвестиционной привлекательности тех или иных работ. Да и сам подход к приобретению искусства стал более осмысленным. Например, коллекционеры стали заказывать у авторов понравившихся работ тиражные образцы, чтобы посмотреть на них в интерьере и позднее заменить на оригинал.