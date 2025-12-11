Хотя до 2026 года остается немного времени, модные инсайдеры уже сейчас обозначают, какие кроссовки будут править балом в новом сезоне. Если в 2025-м господствовал осторожный минимализм (чистые дизайны и ультра-плоские подошвы), то 2026-й обещает новую волну смелости: кроссовки станут громче, массивнее и немного безумнее. На сцену выходят самые разные тренды, от изящных балетных кроссовок до брутальных ugly sneakers, от высокотехнологичной 3D-печати до диких анималистичных принтов. Lifestyle-обозреватель Павлос Позидис подготовил для RTVI топ-10 тенденций, которые определят облик 2026 года.

Ретро-беговые кроссовки 70-х

Один из самых интересных силуэтов на начало 2026 года — винтажные беговые кроссовки в духе 70-х. Их выдают пенистая подошва, резиновый протектор и почти ярко-ностальгичный дизайн. В топе — Adidas SL 72, Nike Waffle Trainer 2 и Saucony Jazz 81, перезапущенные специально под ретро-тренд, а люксовые бренды вроде Maison Margiela и Tory Burch предлагают собственные дизайнерские переосмысления. Добавь носки до щиколотки — и получишь весь вайб спортшика из прошлого.

Возвращение массивных «dad sneakers»

Те самые громоздкие кроссовки снова с нами. Правда, теперь без излишнего хайпа и «кислотной» палитры. Современные dad sneakers — это New Balance 2002 или Adidas Adistar, но в более нейтральных тонах, с проработанными линиями и продуманной эргономикой. Все еще массивные, но уже не кричащие. Переход от «модно» к «вечно стильно».

Супертонкая подошва и минимализм

На другом конце модного спектра кроссовки с ультратонкой подошвой. Минималистичные, как будто сливаются с ногой. Именно такие предлагает Dries Van Noten, а также Common Projects Achilles Low, Axel Arigato Clean 90 и Nike Killshot 2. Тренд подойдет тем, кто хочет кроссовки, но без излишнего пафоса.

Балетки-кроссовки (sneakerinas)

Sneakerinas — гибрид балеток и кроссовок. Выглядят как легкая обувь на каждый день, но с полноценной подошвой как у кед. Самые желанные модели — Miu Miu Plume Satin Sneakers, Loewe Ballet Runner и PUMA Speedcat Ballet Sneakers. Это альтернатива грубым кедам: женственно, элегантно и не менее удобно.

Гибриды кроссовок и классической обуви

Snoafers — новый термин для кроссовок-лоферов. Мы говорим о моделях, которые выглядят как деловая обувь, но ощущаются как кроссовки. New Balance 1906L Loafer, Hoka Speed Loafer и Tod’s No_Code: элегантность и комфорт в одном флаконе. Все это уже не просто эксперимент, а полноценный жанр обуви для городских минималистов.

Кроссовки-мюли (snules)

Да-да, те самые кеды без задника. Их прозвали snules — от sneakers и mules. Удобство невероятное: засунул ногу — и пошел. Jordan Hex Mule, Merrell Hydro Mule и Autry Medalist Mule — идеальны для тех, кто любит комфорт и стиль одновременно. Готовься к лету, где удобство и стиль — одно и то же.

Горпкор и трейл: походные кроссовки

Технологичные кроссовки в стиле gorpcore не сбавляют обороты. Самые популярные — Salomon XT-6, Nike ACG Mountain Fly 2 и Hoka Tor Ultra. Это и выглядит круто, и работает: резиновая подошва с рельефом, влагозащитные материалы, утилитарная шнуровка. Даже если ты в планах поход не в горы, а в любимую кофейню.

Дикие анималистичные принты

Зебра, леопард, питон и даже «корова» — животные принты добрались до кроссовок. Синтетическая замша, мех, имитация рептилий — все это теперь часть большого перфоманса на ногах. Nike Dunk Low Cheetah, Air Max 1 Safari и Golden Goose Leopard Print помогают создать дерзкий образ. Главное — не переборщить: сдержанность + звериные кеды = победа.

3D-печать и футуризм

Обувь будущего уже здесь. Zellerfeld, Adidas, Nike и другие работают над 3D-печатью кроссовок: цельнолитые модели без клея и швов, еще и из перерабатываемых материалов. Такие пары не только выглядят как из кино, но и реально практичны: дышат, гнутся, стираются. Из представленных моделей уже можно отметить Zellerfeld HERON01, Adidas 4DFWD 3 и Nike ISPA Link Axis — невероятно технологичные пары. В 2026-м 3D-обувь обещает ворваться в мейнстрим.

Коллаборации люкса и спортбрендов

Miu Miu x New Balance 530 SL, Maison Margiela x Reebok Tabi и Adidas x Gucci Gazelle — границы между люксом и спортом стерты. 2026-й обещает новые коллабы, от продолжения проектов Вирджила Абло до неожиданных дуэтов вроде Crocs x Balenciaga. Это уже не просто обувь, это — манифест. И да, их все еще разбирают за минуты после релиза.