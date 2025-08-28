С 5 по 12 сентября в Геленджике вновь пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны». Его генеральный продюсер Наталья Кузнецова рассказала RTVI о главных «изюминках» программы — от масштабного балетного триптиха «Свадебка» до камерного спектакля «Б.Р.» о поэте Борисе Рыжем, а также о том, почему для фестиваля так важен синтез искусств.

До начала Фестиваля актуальной культуры «Сезоны» осталось совсем немного времени. Какие у вас ожидания от фестиваля? Что, по вашему мнению, станет его главной «изюминкой»?

Для меня главная особенность предстоящего фестиваля «Сезоны» — это именно многогранность его программы, где каждый сможет выбрать событие по душе. Зрители смогут услышать голоса ярких представителей «новой сцены», погрузиться в классику русской литературы посредством постановки по произведению Достоевского, увидеть полномасштабный триптих «Свадебки» и поучаствовать в образовательной программе.

Так что «Сезоны» обещают стать настоящим праздником души, ведь здесь найдут отражение лучшие стороны актуальной культуры. Ждём эмоций зрителей — это самое важное для нас. Спектакль «Свадебка» театра Новая Опера — одно из ключевых событий фестиваля. Во время первого представления в 1923 году «Свадебку» приняли как сатиру на традиционный русский свадебный обычай. Прошло более 100 лет, и театр «Балет Москва» решил заново обратиться к этому произведению, демонстрируя, насколько далеко ушли сегодняшняя культура и ценности от прежних традиций. Хореограф Павел Глухов объединяет в своем спектакле разнообразные движения, образы и идеи, чтобы показать, как люди самостоятельно формируют традиции, перенимая готовое наследие и повторяя чужой опыт, зачастую не понимая его истинного смысла. Создается своеобразный собранный образ, в котором каждая деталь подчеркивает иллюзорность и случайность принятых норм.

Что вас привлекло в этой постановке, и какие эмоции вы надеетесь увидеть у зрителей?

Мы хотим, чтобы зрители прочувствовали всю гамму эмоций — от радости до напряжения. Чтобы посмеялись над знакомыми ситуациями, но и задумались. В идеале — чтобы вышли с ощущением, что увидели что-то большее, чем балет.

Что особенно стоит отметить в этом году, помимо «Свадебки»?

В этом году особенно стоит отметить спектакль «Б.Р.» — смелый и глубокий проект, родившийся внутри команды Art Seasons. Идея постановки, посвященной свердловскому поэту Борису Рыжему, принадлежит артистке балета Вере Борисенковой, а режиссёром выступил Даниил Романов.

Главная сила этого спектакля — в синтезе искусств: современная поэзия, хореография и музыка переплетаются здесь в единое высказывание, создавая многогранный портрет человека. Это размышление о скоротечности жизни, её яркости и хрупкости.

Герой «Б.Р.» мог бы быть среди нас — импульсивный, противоречивый, живущий на разрыв. И через сложную, многослойную композицию спектакля зритель оказывается вовлечен в его историю, пропуская её через себя.

«Сезоны» позиционируется как мультидисциплинарный фестиваль. Почему для вас так важно объединять разные виды искусства в рамках одного события, и как вы планируете развивать эту идею в дальнейшем?

Для нас принципиально важно объединять разные виды искусства в рамках фестиваля, так как это даёт возможность зрителям соприкоснуться с широким спектром культурных направлений и ощутить гармонию творческого процесса. Наш проект стремится стать важной точкой притяжения на культурной карте России, предлагая возможность не только наслаждаться музыкой, кино, театром, но и активно включаться в обсуждения, обмениваться опытом и получать знания непосредственно от профессионалов в рамках параллельной образовательной программы.

Фестиваль «Сезоны» — это уже целая творческая платформа, где рождаются новые идеи, завязываются знакомства и создаются совместные проекты. Этот формат мы планируем развивать и в дальнейшем.

«Сезоны» стремятся быть новой точкой на культурной карте России. Какие шаги планируется предпринять для достижения этой цели в будущем? Планируется ли расширять географию и масштаб фестиваля?

Да, мы надеемся активно расширять географию присутствия не только фестиваля, но и других проектов Art Seasons, включая международные коллаборации и гастроли.

Есть ли мечты или амбиции, которые хотелось бы воплотить в Art.Seasons в будущем?

Конечно. Чтобы новых точек на культурной карте становилось больше, вне границ и различий.

Что вас вдохновляет в работе над фестивалем, и что вы считаете самым важным в его создании?

Результат. За ним стоит труд огромной команды, состоящей из множества больших профессионалов различного профиля. Каждый привносит свою экспертизу и энергию, делая общий проект гораздо сильнее суммы отдельных усилий. Мне невероятно повезло с командой, я благодарна каждому за его вклад, энтузиазм, веру и верность.