С 9 по 28 октября 2025 года в Музее-Усадьбе Муравьевых-Апостолов пройдет восьмая ежегодная выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль». Организаторы принимают заявки от дизайнеров, художников, скульпторов, декораторов и мастеров декоративно-прикладного искусства до 25 июля 2025 года.

Проект, основанный в 2018 году дизайнером Элиной Туктамишевой, представляет современные интерпретации русского стиля в предметном дизайне и искусстве. Кураторами выставки выступают Элина Туктамишева, Ирина Батькова и Светлана Попова.

В 2024 году в выставке участвовали более 90 авторов из 23 городов России и ближнего зарубежья. Проект демонстрирует как коллекционный, так и массовый дизайн, объединяя традиции и современные тенденции.

Ранее выставка проходила на площадках Всероссийского музея декоративного искусства, галереи «Альперт», ГМВЦ «РОСИЗО», а последние три года — в Музее-Усадьбе Муравьевых-Апостолов. Название проекта отсылает к славянской мифологии: «трын-трава» (чертополох) символизирует возрождение забытых смыслов русского стиля.