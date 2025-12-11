Парижская Неделя моды бывает не только во Франции — в уральском селе Париж тоже организовали показы новых коллекций, где свои работы представили от дизайнеры из Челябинской области и Екатеринбурга. За этот проект «Парижская неделя моды» Челябинская область получила Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий в новой номинации «Агрокреаномика». Для проведения показов была даже построена уменьшенная в шесть раз копия французской Эйфелевой башни, свои коллекции показали Алена Ахмадуллина, BEAUTIFUL CRIMINALS и многие другие локальные дизайнеры. Директор АНО «Агентство развития креативных индустрий Челябинской области» Ирина Чиркова рассказала RTVI о том, как рождалась Парижская неделя моды, будет ли на Урале свой Берлинале и как выглядит современная российская мода в сравнении с европейской.

— Челябинская область одержала необычную и яркую победу — в номинации «Агрокреаномика». Номинация предполагает синтез сельского хозяйства и креативных индустрий. Как этот синтез проявляется в вашем проекте?

— Парижская неделя моды — уникальный проект, не имеющий аналогов в России. Маленькое село с малочисленным коренным народом — нагайбаками — становится центром притяжения туристов и инвесторов, показывая пример территориального брендинга. Мы создаем площадку, где локальное становится модным, а традиции — актуальными. Важно, что местные жители активно включаются в бизнес-процессы: они ждут мероприятие, готовятся, отрабатывают рецепты национальной нагайбакской кухни, чтобы удивить посетителей кулинарными изысками, создают сувениры для ярмарки.

Развитие сельской территории получает синергетический эффект от двух крупных событий. Это Парижский полумарафон, который проходит с 2016 года — его слоты раскупаются мгновенно, участвуют даже олимпийские чемпионы, например, Юрий Борзаковский. А теперь добавилась модная история в нашем «маленьком Париже», где два года подряд фронтменами были дизайнеры с мировым именем: модный дом Ольги Маляровой из Санкт-Петербурга и Алёна Ахмадуллина. Такие события помогают развивать территорию: приведен в порядок Дом культуры, ставший базой для мероприятий, появляются гостевые дома, магазины, совершенствуется инфраструктура. Жители активно вовлекаются в бизнес, предприниматели открывают тематические кафе, чтобы гости смогли прочувствовать дух уральского Парижа.

— Проект Парижской недели моды в селе Париж — гениальная игра контекстов. Как родилась эта смелая идея? Кто был ее автором?

— Название «Парижская неделя моды» всех интригует. Нам, жителям Челябинской области, отрадно рассказывать историю появления наших уральских сёл с такими названиями, как Париж, Фершампенуаз, Варна, Берлин. Идея родилась на полях первой «Российской креативной недели — Урал» в 2024 году. Ее автором стала общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020» Ирина Николаевна Текслер. Уже два года при её непосредственном участии проект успешно реализуется.

За два года под Эйфелевой башней представили 24 коллекции. Каков главный, может быть, неочевидный для зрителя, итог этого периода?

«Парижская неделя моды» в Челябинской области — это не только красивая история в маленьком Париже, это мероприятие, направленное на развитие креативных индустрий региона, в данном случае модной индустрии. Здесь очень важен экономический эффект. Те дизайнеры, которые принимали два года участие в «Парижской неделе моды», отмечают после её проведения небывалый всплеск интереса к своему творческому продукту, к своим коллекциям, увеличивается количество заказов, наших дизайнеров отмечают известные российские стилисты, дизайнерские наряды выбирают для себя звезды шоу-бизнеса. Некоторые дизайнеры отмечают, что запрос на реализацию их модного продукта даже больше, чем после участия в Московской неделе моды. Для нас, как для региона, безусловно, важен эффект от продвижения локальных брендов на федеральный уровень.

Помимо этого, благодаря мероприятию происходит осмысление русского культурного кода через моду, трансляция национальных ценностей через продукцию уральских дизайнеров. Одним из неожиданных итогов стало включение практики проведения «Парижской недели моды» в селе Париж в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы России как успешный кейс, направленный на развитие конкуренции.

— Проект, с одной стороны, очень локальный (село Париж), с другой — сразу выходит на глобальные аналогии (Франция, мода). Как, на ваш взгляд, такой подход меняет имидж всего региона?

— В креативной среде Челябинской области есть слоган «Креатив в промышленных масштабах». Мы буквально неделю назад вошли в тройку сильнейших регионов в шорт-листе V Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Креативный регион» и стали победителями в номинации «Агрокреаномика». Это доказывает, что в промышленном регионе есть огромный потенциал для развития креативного сектора. Парижская неделя моды — тому подтверждение.

Дизайнеры, которые участвовали в наших показах, имеют опыт участия в неделях моды в Париже, Милане, ОАЭ. И они отмечают, что по уровню организации, отклику аудитории и освещению в СМИ наша уральская неделя не уступает мировым столицам моды.

Был показательный случай. В 2024 году дизайнер Марина Вилисова (бренд ETNOFresh) готовила коллекцию для показа во Франции, но из-за внешних обстоятельств не смогла ее там представить. И как же она была рада, когда модели шли по подиуму в нашем селе Париж, на фоне степного ветра и закатного солнца. Со слезами на глазах она сказала, что всё так и должно было быть, что это и есть настоящая Парижская неделя моды, которая останется в её сердце.

Наши предприниматели благодаря таким мероприятиям расширяют границы сознания и масштабируют бизнес. Яркий пример этого года — свитер СССР, в котором Сергей Лавров был на Аляске. Это продукция местного челябинского бренда «Сельсовет». Здорово, что путь к мировому признанию наши дизайнеры начинают здесь, в регионе.

— Вы говорите об опоре на историческое наследие «маленькой Европы». Планируется ли развивать этот бренд дальше? Например, через туристические маршруты, гастрономические фестивали или иные культурные проекты в других «европейских» селах Нагайбакского района?

— За два года мы увидели колоссальный интерес к неделе моды. Дизайнеры спрашивают о датах, жители готовятся. Принято решение, что в будущем финальное мероприятие станет двухдневным и будет проходить отдельно от полумарафона. Проект масштабируется: в этом году прошла серия событий на близлежащих территориях — встречи со стилистами в Магнитогорске, конкурс «Модный цех» в Челябинске. География участников будет расширяться.

Внутри региональной команды мы обсуждаем проведение мероприятий в других сельских территориях. Окончательных решений пока нет, но кто знает, возможно, нас ждёт Берлинский кинофестиваль или гастрономические фестивали в Варне. Жителям этих сел есть, чем удивить. Наш «Уральская Европа» уже становится местом для съемок гастрономических шоу, к нам приезжают федеральные тревел-программы, чтобы узнать об уникальном народе — нагайбаках — и раскрыть секреты локальной кухни. Наша область многонациональна, и это сочетание культур трансформируется в разные событийные мероприятия.

— Что было для вас самым неожиданным за эти два года работы проекта? Может, реакция жителей села, или интерес со стороны международных СМИ, или то, как преобразилось пространство?

— Самым неожиданным был первый опыт. От идеи в конце апреля до реализации 31 мая 2024 года прошёл всего месяц. Мы просто не успели испугаться и сделали всё на высшем уровне благодаря команде под руководством Ирины Текслер, отзывчивым дизайнерам и моделям, а также всей большой команде проекта, включая технических специалистов, режиссеров, постановщиков дефиле и стилистов, а также Администрации Нагайбакского района и села Париж при поддержке Правительства Челябинской области. Эта команда создала настроение на сцене и в кадре, справилась со сложной технической задачей строительства подиума под сводами башни — в шесть раз уменьшенной копии Эйфелевой, вдохнула новую жизнь в небольшое уральское село, показав гостеприимство Южного Урала и настоящую красивую душу местных жителей.

Модели достойно представили коллекции, а дизайнеры мирового уровня, приезжая к нам, открывали для себя что-то новое. В этом году, помимо показа, у нас прошли съемки новой коллекции Алёны Ахмадуллиной в наших степных, не искусственных, декорациях. Позже её стилисты в интервью отмечали, что это был уникальный эксперимент, оставивший тёплые чувства к региональной команде и Челябинской области. Это самый искренний и неожиданный итог.