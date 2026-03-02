В сети появился первый трейлер комедии «Очень страшное кино 6» — первой за 13 лет части культовой пародийной франшизы. Ролик уже показывают в кинотеатрах перед сеансами «Крика 7», что создатели называют ироничным совпадением: первый фильм серии в 2000 году как раз пародировал оригинальный «Крик».

К своим ролям вернулись звезды первых четырех фильмов Анна Фэрис и Реджина Холл, а также Марлон и Шон Уайанс. Режиссером выступил Майкл Тиддес, известный по комедии «Дом с паранормальными явлениями». Сценарий написали Марлон, Шон и Кинен Айвори Уайанс вместе с Риком Альваресом.

Официальное название фильма — просто Scary Movie, без номера. Создатели объясняют это тем, что за 13 лет отсутствия франшизы накопилось множество свежего материала для пародий.

Судя по трейлеру, под прицел попадут хорроры последних лет: «М3ГАН», «Грешники» Райана Куглера, «Ужасающий», «Еретик», «Прочь» Джордана Пила, а также классические слэшеры вроде «Техасской резни бензопилой». Отдельное внимание авторы уделили сериалу «Уэнсдэй».

В ролике также заметны политические отсылки: одного из персонажей убивают в тот момент, когда он пытается поправить собеседника насчет местоимений. Тэг фильма обещает, что «будут пересечены все границы». В актерский состав также вошли Джон Абрахамс, Локлин Манро, Шери Отери, Дэйв Шеридан, Дэймон Уайанс-младший, Энтони Андерсон и Крис Эллиотт.

Первый «Очень страшное кино» вышел в 2000 году и стал хитом, породив четыре сиквела. Пятая часть, выпущенная в 2013-м, была разгромлена критиками и на 11 лет остановила развитие франшизы. Третья часть до сих пор считается фанатами лучшей в серии.

Дата выхода шестой картины пока не объявлена.