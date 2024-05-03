Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в своем телеграм-канале, какие фильмы он предпочитает смотреть. Он признался, что картина «Вонка» с Тимоти Шаламе стала его любимой в 2023 году.

«Я никогда не смотрю хорроры, а предпочитаю фильмы, показывающие воодушевляющие истории успеха», — написал Дуров.

Дуров также заявил, что тщательно относится и к выбору песен в свой плейлист. Композиции о неблагоприятных жизненных сценариях, по признанию основателя Telegram, он не слушает, предпочитая радостные композиции середины прошлого века.

«Популярные песни, проигрываемые много раз, могут действовать как волшебные заклинания, внедряя в наш мозг предположения. Поэтому я тщательно подбираю свой плейлист, чтобы убедиться, что их тексты не содержат нежелательных сценариев», — объяснил Дуров.

В качестве примера композиций с позитивным посылом основатель Telegram назвал песню из мюзикла «Оклахома» “Oh, What a Beautiful Morning” и “What a Wonderful World” Луи Армстронга.

В апреле Дуров дал первое за несколько лет интервью Такеру Карлсону. В нем предприниматель рассказал о пристальном внимании со стороны ФБР, жизни в Дубае, отношении к деньгам и о встрече с Марком Цукербергом 10-летней давности. На момент выхода этого материала часовая беседа Дурова с Карлсоном на YouTube-канале журналиста набрало 2,9 млн просмотров.

«Вонка» — фильм-предыстория, посвященный герою повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Главным героем приквела становится эксцентричный кондитер Вилли Вонка, роль которого исполнил Тимоти Шаламе. По сюжету «Вонки» талантливый, но бедный юноша мечтает открыть свой магазин шоколада, но ему мешает местный сахарный монополист. Тогда Вонка начинает искать способы победить его и занять свое место на алее кондитерской славы.