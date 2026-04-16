13 апреля модный дом Chanel объявил Педро Паскаля своим амбассадором. Креативный директор марки Матье Блази назвал актера «идеально подходящим» для развивающегося имиджа бренда. Однако решение вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях, так как у Chanel нет мужской линии одежды. Подробнее о том, для чего Паскаля назначили амбассадором и что это значит для бренда, — в материале Павлоса Позидиса.

Паскаль, ранее известный по ролям в сериалах «Одни из нас» и «Мандалорец», в 2025 году стал одним из самых востребованных актеров, снявшись в «Материалистке» с Дакотой Джонсон и сыграв Рида Ричардса в «Фантастической четверке». Последнее — не просто очередная роль. Рид Ричардс — один из ключевых персонажей киновселенной Marvel, и впереди у Паскаля как минимум несколько крупных проектов в этой роли. Один из самых обаятельных актеров своего поколения теперь официально представляет один из самых дорогих брендов на планете. И все было бы логично, если бы не один факт: у Chanel нет мужской линии одежды. Совсем. Никаких мужских костюмов, кроссовок или рубашек с его именем. Паскаль будет лицом бренда, не продавая ровным счетом ничего конкретного.

Это не промах отдела маркетинга и не эксцентричность нового креативного директора Матье Блази. Этот выбор — самое честное объяснение того, что такое амбассадор и зачем он вообще нужен.

До того как это стало профессией

Впервые прообраз того, что сегодня называется «амбассадорством» в моде, возник раньше всех маркетинговых формул. В 1953 году никому не известный молодой дизайнер Юбер де Живанши открыл ателье в Париже. Молодая актриса, только что снявшаяся в «Римских каникулах», искала костюмы для нового фильма. Она пришла к нему сама, однако получила отказ из-за занятости модельера «более важными» клиентами. Она не ушла. Ее звали Одри Хепберн.

Из этой встречи выросло сорокалетнее сотрудничество, которое, как ни странно, не предполагало ни контракта, ни гонорара за ношение одежды. Хепберн называла одежду Живанши «своей броней», а его самого — «создателем личности». Модельер, в свою очередь, говорил, что видел в ней свою сестру. Когда в 1993 году она умирала от рака, именно Живанши организовал частный самолет, чтобы доставить ее домой в Швейцарию. На похоронах он был в числе тех, кто нес гроб актрисы.

Это была не реклама, а нечто совсем другое. И именно эта история стала золотым стандартом, к которому до сих пор стремится каждый крупный бренд, нанимая новое лицо.

Тот, кто переписал правила игры

Параллельно с миром высокой моды существовал другой мир, где логика была куда проще. Это был мир спортивной одежды. Именно там в 1984 году произошло событие, которое перевернуло весь институт «амбассадорства».

Nike в тот момент была небольшой компанией по производству беговых кроссовок, пытавшейся выйти на баскетбольный рынок. Они поставили весь маркетинговый бюджет в 250 тысяч долларов на одного новичка в NBA, которого тогда никто особо не знал. Майкл Джордан предпочитал Adidas, но те не предложили ему ничего интересного. Nike со своей стороны предложила то, чего прежде не существовало: собственную линию кроссовок, роялти с каждой проданной пары и активное участие в дизайне.

Первый год продаж Air Jordan 1 принес компании 126 миллионов долларов — в 42 раза больше прогноза. NBA запретила кроссовки, потому что они нарушали дресс-код: они были черными и красными. Nike платила штраф 5 тысяч долларов за каждую игру, сделала это своей «фишкой» и выстроила вокруг «запрещенных кроссовок» целую маркетинговую кампанию. Сегодня бренд Jordan приносит Nike больше 7 миллиардов долларов в год. Сам баскетболист, давно завершивший карьеру, зарабатывает на этом партнерстве больше 300 миллионов долларов ежегодно.

Но главное, что произошло в 1984 году, — это не цифры, хоть и впечатляющие. Это смена парадигмы. Прежде знаменитость продавала продукт. После успеха Майкла Джордана образы продукта и знаменитости стали единым целым. Человек больше не был просто лицом в очередной рекламе, он стал частью ДНК бренда.

Как суперзвезды вытеснили супермоделей

В 1990-х мода жила в эпоху суперзвезд другого рода. Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер, Кейт Мосс были не просто моделями, а «персонажами», у каждого из которых был характер, история и аудитория. Один контракт с модным брендом мог длиться годами.

Но скорость культуры менялась. С приходом интернета и социальных сетей один образ больше не мог говорить со всей аудиторией. Одной суперзвезды было достаточно, пока тренды менялись медленно и мир читал одни и те же журналы. Но когда у каждого потенциального покупателя свой алгоритм в соцсетях, брендам понадобилась целая команда амбассадоров.

Сегодня у Dior одновременно работают более сорока амбассадоров — под каждый рынок, поколение и культурный феномен: от голливудских звезд до K-pop артистов с сотнями миллионов преданных фанатов. Чимин из BTS — глобальный представитель Dior и ювелирного бренда (при нем годовой объем продаж Dior в Южной Корее впервые превысил 1 триллион вон, около 750 миллионов долларов). Его коллега Чонгук в конце 2025 года заключил сотрудничество с Chanel и стал первым в истории «лицом без гендерных ограничений». Это уже не про одно красивое лицо на обложке журнала, а про постоянное присутствие в бесконечном количестве культурных пространств одновременно.

Личность против соцсетей

Здесь важно сделать паузу и разобраться, в чем разница между амбассадором и инфлюэнсером, потому что они оба выполняют одну задачу — продвигают бренды. Инфлюэнсер дает бренду рекламу. Компания платит за доступ к его аудитории, получает пост или сторис — и всё, рекламная кампания закончена. Такой подход при правильном выборе инфлюэнсера эффективно работает, а результаты легко измерить. Инфлюэнсер может продвигать совершенно разные товары: БАДы, машины, кроссовки — и это нормально, его аудитория к такому привыкла.

Амбассадор — это совсем другой уровень обязательств. Это долгосрочный союз, где обе стороны во многом дополняют друг друга. Серена Уильямс и Nike существовали вместе так долго, что стало непонятно, кто кому придал образ силы и победы. Союз Джорджа Клуни и Nespresso длится почти двадцать лет, и, несмотря на то что все прекрасно понимают коммерческую основу такой сделки, их партнерство выглядит органично.

Ключевая разница: инфлюэнсер рассказывает о продукте — какой он, какие у него плюсы. Амбассадор передает его вайб, дополняет собственным образом и стилем жизни. Это тонкое, но принципиальное различие.

Много или мало: две школы

Пока одни бренды делают ставку на количество амбассадоров, другие — на качество. Dior при Джонатане Андерсоне за несколько недель объявил 16 новых партнерств: с Мией Гот, Джошем О’Коннором, Тейлором Расселом, Майком Файстом. Молодые, острые, фактурные лица задают тон новой эстетике бренда. Это стратегия массовости: много небольших точных ударов по разным культурным сообществам.

Bottega Veneta выбирает иначе: нет аккаунтов в соцсетях, нет TikTok, несколько очень хорошо выбранных имен — Джейкоб Элорди, A$AP Rocky, RM из BTS. Никакой суеты. Один папарацци-снимок Элорди с плетеной сумкой в руке и матча-латте в другой на улице Лос-Анджелеса сделал для бренда больше, чем любая официальная кампания. Потому что это выглядело как жизнь, а не реклама.

Обе модели рабочие. Вопрос в том, что именно бренд хочет сказать о себе: что он везде и для всех или что он редкий и для тех, кто «в теме».

Вместо итога

Когда Матье Блази говорит про Педро Паскаля: «Его доброта и видение мира одновременно притягивают и вдохновляют», а Паскаль отвечает: «Я вижу, как мы могли бы существовать вместе», — это не пресс-релизный язык. Это, по сути, самое точное определение того, что такое амбассадор в 2026 году. Не человек, который продает продукт, а тот, кто говорит: «Я разделяю ценности этого бренда». Лучшие из этих союзов работают не потому, что один платит, а другой красиво выглядит на фото, а потому что в них есть общие ценности.

Одри Хепберн называла одежду Живанши своей броней. Майкл Джордан поставил подпись под контрактом, который изменил весь маркетинг. Педро Паскаль надел Chanel на «Оскар», еще не будучи официально объявленным амбассадором. Каждый раз такое событие начинается не с договора, а с ощущения, что между человеком и брендом есть нечто, что они оба хотят сказать, но не могут сделать это по отдельности.