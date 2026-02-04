В Музее русского импрессионизма откроется книжный магазин и кафе «Подписные в музее». Об этом RTVI сообщили представители музея.

Новая точка на третьем этаже стартует 13 февраля одновременно с выставкой «Под маской». К десятилетию музей обновляет пространство магазина и кафе, чтобы гости могли выбирать книги, читать, перекусывать и обсуждать экспозиции с консультантами. Интерьер разработало архитектурное бюро Aurore.

В ассортименте — около 10 тысяч наименований: книги и альбомы по искусству, новинки независимых издательств, детская литература, товары для художников, редкая японская канцелярия, музейный мерч. С первого дня доступен каталог «Под маской», весной выйдут биографии художников, мемуары и классика искусствоведения XIX—XX веков. Сувениры к выставкам включают открытки, стикеры, картины по номерам, косметику, чайные подписки и коллаборации.

«Персонал стажировался в петербургских „Подписных“, чтобы передать знакомую атмосферу. Планируем презентации, мастер-классы от детского отдела „Ясельки“ и событийную программу», — рассказали организаторы.

За кафе отвечает команда «Подписных булочек» с завтраками, тематическими напитками и фирменной выпечкой (теперь московской). Летом заработают веранды с видом на город и фабрику «Большевик». Техническое открытие магазина «Подписные в музее» состоится 13 февраля, в полном объеме пространство начнет работать с марта 2026 года.