Обладательница 16 премий «Грэмми», певица Адель сыграет в новой картине модельера и режиссёра Тома Форда «Cry to Heaven», которая станет её первой актёрской работой. Об этом сообщило издание Deadline.

Фильм основан на готическом романе Энн Райс 1982 года. Действие картины развернется в Италии XVIII века и расскажет истории венецианского аристократа и оперного певца, чьи судьбы неожиданно переплетаются.

Адель присоединится к звездному актерскому составу, в который вошли Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Киаран Хайндс, Колин Фёрт, Марк Стронг и Хантер Шафер. Начало съемок запланировано на январь, а премьера ожидается осенью 2026 года.

Для Форда это станет третьим режиссерским проектом после получившего признание критиков «Одинокого мужчины» (2009) и «Под покровом ночи» (2016). Интересно, что Аарон Тейлор-Джонсон и Колин Фёрт уже работали с режиссером ранее.

Решение Адель попробовать себя в актерской карьере совпадает с её планами сделать перерыв в музыке. Летом 2024 года певица заявила: «У меня нет никаких планов относительно новой музыки. Я хочу взять большой перерыв и какое-то время заниматься другими творческими проектами».

Проект в настоящее время находится на стадии пре-продакшена в Лондоне и Риме. Форд самостоятельно финансирует съемки и планирует найти дистрибьютора после завершения производства.