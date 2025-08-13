Жители Индонезии начали массово вывешивать флаги из манги One Piece аккурат перед празднованием Дня независимости Индонезии. Действия жителей вызвали ответную реакцию властей, которые приравняли демонстрацию флагов One Piece к «угрозе национального единства». Культурный критик Пётр Полещук рассказал RTVI, как протесты связаны с мангой и аниме про пиратов, отправившихся на поиск таинственного сокровища.

О чем One Piece

One Piece — это подростковая манга авторства Эйитиро Оды. Она выходит еженедельно с 1997 года. Почти каждый год One Piece становится самой продаваемой мангой в Японии. Аниме-экранизацию даже спустя 27 лет с начала трансляции признают лучшим еженедельным сериалом, а live-action от Netflix многие критики и зрители назвали единственной успешной адаптацией аниме и манги. Сам Ода входит в список самых успешных авторов наряду с Джоан Роулинг, Стивеном Кингом и Шекспиром. На данный момент One Piece находится на втором месте в списке самых популярных комиксов в истории, немного уступая лишь Супермену.

Протагонист One Piece — Монки Д. Луффи, юный пират в соломенной шляпе, мечтающий найти сокровище «Ван-Пис», оставленное бывшим королём пиратов Голом Д. Роджером. По легенде, тот, кто найдет сокровище, станет новым королём. Что конкретно подразумевает этот статус и что представляет собой сокровище — загадка до сих пор. Для самого Луффи титул короля пиратов — синоним абсолютной свободы.

В поисках сокровища ему помогает команда пиратов «Соломенной шляпы». У каждого члена экипажа тоже есть мечта, исполняемость которой постоянно ставится под сомнение обществом, так как противоречит здравому смыслу: кок Санджи хочет найти море, где обитает рыба со всего света (что невозможно в силу географических особенностей мира One Piece), доктор Чоппер мечтает найти лекарство от всех болезней, археолог Нико Робин — изучить утраченную историю мира (это преследуется по закону).

Первые сто глав One Piece были стандартной приключенческой мангой: Луффи собирает команду, спасает отдельные острова от пиратской тирании (воплощая собой образ пирата-миротворца) и движется по морю дальше. Но чем дальше развивался сюжет, тем политичнее становилась история.

Как только пираты «Соломенной шляпы» попадают на радар сильных мира сего — так называемого Мирового правительства, — Ода вскрывает подноготную политики уже не отдельного королевства, а всей планеты. Читатель и зритель внезапно узнают, что мир One Piece, угрозой которому прежде казались пираты, на самом деле дистопичен. Объединяя под своим контролем 170 стран, Мировое правительство сохраняет внешние символы федерализма. При этом правительство цензурирует изучение определённого исторического момента (так называемого Пустого века), а ещё поощряет работорговлю и неравенство. Например, вытеснило рыболюдей в подводное гетто, а гномов Тонтатта отдало в эксплуатацию одной из знатных семей.

Это открытие переворачивает восприятие мира One Piece: выясняется, что феномен пиратства — побочная реакция авторитарного мироустройства.

Команда Луффи неоднократно бросала вызов Мировому правительству, что сделало её в глазах фанатов почти что революционной силой. Именно этот заряд объясняет первопричину событий в Индонезии.

Что происходит в Индонезии

Всё началось в июле. Машины, лодки, яхты, стены домов — всё заполонил символ черепа в соломенной шляпе. Так индонезийцы, среди которых One Piece очень популярен, выразили своё недовольство призывом президента Индонезии Прабово Субианто вывесить национальный флаг в преддверии Дня независимости страны 17 августа.

Вместо этого некоторые индонезийцы решили поднять пиратские флаги как символ своего недовольства — некоторые отметили, что этот жест является критикой всё более централизованной власти Прабово.

В ответ на это заместитель спикера Палаты представителей Суфми Даско Ахмад выступил с критикой, назвав демонстрацию флага «попыткой расколоть нацию». Даско заявил: «Мы обнаружили и получили информацию от служб безопасности о том, что действительно предпринимается попытка раскола. Я призываю всех детей страны объединиться и бороться с подобными действиями».

Политический блогер Фархан Ризкуллах утверждает, что флаг One Piece стал «зеркалом, отражающим разочарование народа в национализме, опустошении демократии и ощущении, что лидеры страны далеко отошли от проповедуемых ими идеалов. И, как любая хорошая пиратская история, она началась с перешёптываний, символа, передававшегося из рук в руки, пока внезапно весь архипелаг не обратил на это внимание, и государство охватила паника».

Он же утверждает, что «реакция индонезийского правительства на мультяшный флаг […] выявила глубокую обеспокоенность государственного аппарата собственной властью. [Гос. аппарат] разрывается между желанием подавить инакомыслие и страхом показаться нелепым. Официальную реакцию можно разделить на два лагеря: сторонников жёсткой линии, усмотревших [в происходящем] заговор, и прагматиков, увидевших, что демократическое общество выпускает пар».

Дедди Еври Ситорус, депутат от оппозиционной Демократической партии, заявил, что это не угроза, а «публичное выражение критики, присущее демократическому обществу». Он отметил, что подобные символические акции гораздо предпочтительнее уличных протестов, которые могут перерасти в насилие.

В итоге победила политика «выпуска пара» — президент дал добро на демонстрацию черепа в соломенной шляпе. И надо сказать, что протестующие этому только способствовали. Они не выходили за рамки демонстрации флагов, и в итоге акция закончилась, строго говоря, ничем. Со стороны демонстрантов не было выдвинуто конкретных требований к правительству, а многие индонезийцы писали о своих жестах как о способе сохранить право высказывать недовольство (и не более того).

Пираты vs индонезийцы

Медиа по всему миру делятся новостью о событиях в Индонезии, как бы удивляясь тому, что мультяшный знак стал символом протеста. На деле ситуация, скорее, должна удивлять тем, насколько менее радикально выступили индонезийцы на фоне радикальности произведения, которым вдохновились.

Во-первых, в ссылках на поп-культуру в качестве протестных символов нет ничего нового. Ещё в 2000-х люди выходили на протесты в масках Гая Фокса из V for Vendetta, позже в гриме Джокера, а в 2020 году таиландские студенты использовали жест приветствия тремя пальцами из «Голодных игр» в качестве критики монархии. Помимо этого, они одевались в персонажей Гарри Поттера, ссылаясь на Волан-де-Морта как на завуалированную отсылку к тайскому королю.

Во-вторых, One Piece едва ли провоцирует на мирный протест. Автор манги, Эйитиро Ода, явно сторонник революционного восстания. В каждой сюжетной арке манги возникает идея уничтожения старого мира для расцвета нового. Снятие стигмы с идеи вооружённого восстания — весьма радикальная для подростковой манги идея. Собственно, радикальной она кажется и для власть имущих мира One Piece. Пираты неспроста стигматизированы правительством — они не мирные протестующие, а анархистская сила, приводящая к хаосу актуальный миропорядок.

Среди индонезийцев были и такие фанаты, которые утверждали, что многие демонстранты использовали флаг только в качестве солидарности друг с другом, но без знания оригинального источника. Тем не менее, идея солидарности лежит в основе One Piece, а пиратский флаг почти любой команды в мире Эйитиро Оды является сигналом вражды с правительством — и вражды отнюдь не мирной.

Некоторые фанаты франшизы указывали на то, что Луффи враждует с правительством не из-за политических соображений, а в те моменты, когда правительство угрожает его друзьям. Под таким предлогом немного сквозит адекватность вывешивания флага протестующими. Но Луффи не так прост. В финале битвы с пиратом Кайдо протагонист заявил, что хочет создать мир, в котором все его друзья «будут сыты», а это заявка на политическое мышление. К тому же Луффи с недавних пор называют не иначе как «воином освобождения», а его особое сердцебиение называют «барабанами освобождения», что, вероятнее всего, является ссылкой на музыковедческую работу «Священные барабаны освобождения», посвящённую музыкальным ритуалам народов африканского происхождения как деколониальной практике.

