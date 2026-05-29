Компании Fremantle и Archery Pictures работают над сериалом, посвященным профессору Мориарти — главному врагу Шерлока Холмса. Проект, получивший рабочее название «Мориарти», станет современным переосмыслением персонажа из произведений Артура Конан Дойла, сообщает Deadline.

По сюжету Мориарти — профессор криминальной психологии в Даремском университете на севере Англии, который ведет тайную двойную жизнь, оставаясь гением преступного мира. Когда его подпольную империю атакует rival-преступник, профессор вынужден пойти на необычный шаг — начать сотрудничать с полицией в качестве консультанта, используя закон как оружие против своего врага. При этом ему предстоит скрывать свою истинную личность от коллег-полицейских. Напарницей Мориарти станет детектив Имоджен Берроуз — сдержанная уроженка Йоркшира.

Сценарий напишут Крис Корнуэлл, известный по сериалам «Открытие ведьм» и «Ночной администратор», а также драматург Оливер Лэнсли. Кто исполнит главную роль, пока неизвестно — кастинг еще не объявлен. Ранее образ Мориарти на экране воплощали Эндрю Скотт (в сериале BBC «Шерлок»), Рэйф Файнс, Джаред Харрис и Донал Финн (в новом сериале «Молодой Шерлок»).

Продюсером проекта выступит Крис Тайкер, основавший Archery Pictures в 2014 году. Среди работ его компании — фильм «Операция „Мясной фарш“», сериал Netflix «Судьба: Сага Винкс» и романтическая комедия Брэдли Купера. Fremantle, недавно выпустившая сериал «Седло» с Александром Скарсгардом и фильм «Мария» с Анджелиной Джоли, займется международной дистрибуцией.

На данный момент к проекту не присоединена какая-либо телесеть или стриминговый сервис.