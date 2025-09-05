Туризм будущего — это не просто поездки по миру, а глубокое погружение в историю стран и городов. Как изменится индустрия путешествий к 2100 году и что ждет Москву в роли глобального туристического центра? Футуролог Евгений Кузнецов и городские гиды размышляют о нейробиологии туризма, иммерсивных технологиях и новых трендах, которые перевернут наши представления о путешествиях.

Туристы будущего перенесутся в прошлое

По словам футуролога Евгения Кузнецова, туризм — достаточно молодая индустрия, которая возникла около 150 лет назад благодаря росту благосостояния общества и развитию транспортной инфраструктуры. С тех пор эта сфера не только стремительно развивается, но и становится ключевой отраслью экономики во многих странах.

«Туризм — это не просто поездки, это мощный нейробиологический механизм. Когда человек попадает в новое место, его мозг активно создает новые нейронные связи, что стимулирует память, эмоции и даже физическое состояние. Мы меньше заботимся о задачах выживания и больше думаем о самореализации, собственном интеллектуальном и креативном потенциале. И, конечно же, это связано с впечатлениями и сменой обстановки», — отмечает Евгений Кузнецов.

Футуролог уверен: еще недавнее популярное предположение, что виртуальные путешествия заменят реальные поездки, не совсем соответствует действительности. Эксперт подчеркивает, что люди продолжат ценить не только визуальные образы, но и звуки, запахи, случайные встречи и непредсказуемость.

«Глубокое погружение в среду — вот что будет определять туризм будущего. Люди хотят не просто увидеть город, а прожить его историю, почувствовать его ритм. Индустрия туризма продолжит идти по пути не виртуализации, а повышения глубины и качества переживаний: большей доступности гидов, разного рода шоу, гибких программ и иммерсионных форматов. Это даст возможность увидеть один город, но с разных сторон, что, конечно же, расширит клиентский опыт», — говорит Кузнецов.

С экспертом согласны и столичные экскурсоводы. Отвечая на вопрос о путешествиях будущего, они называют самые разные возможные направления развития туризма, но сходятся в одном — всем участникам будет нужно максимальное погружение.

Гид Мария Клюшкина считает, что новейшие технологии все-таки смогут в этом помочь и виртуально передать не только изображение, но и атмосферу места. А еще надеется на изобретение телепорта и машины времени.

«Как это будет работать, не нарушая всемирного баланса, мы пока еще не знаем. Но только представьте: экскурсанты смогут побывать в Москве начала ХХ века, пройтись по улицам, пахнущим углем, увидеть неразрушенные храмы и заглянуть в столичные трактиры. А наша задача будет заключаться в том, чтобы безопасно погрузить путешественников в другую эпоху и потом вернуть в реальность», — мечтает Мария.

Ее коллега, экскурсовод Мария Замотаева верит в будущее, в котором технологии помогут материализовывать исторических персонажей на месте, где когда-то происходили знаменательные события.

«Представьте: вы в Царицыно, и перед вами „оживает“ Екатерина II, которая только что приехала сюда, влюбилась в окрестности и решила построить здесь дворец. Это даст людям ощущение присутствия при историческом событии, больше эмоций. Даже если человек никогда не интересовался XVIII веком, экскурсия с такими технологиями может стать для него мощным импульсом для дальнейшего изучения эпохи», — считает Замотаева.

Продолжая размышлять о вовлеченности и погруженности людей, Мария предполагает, что хорошие экскурсии будут похожи на качественный сериал, в котором участник уподобляется зрителю — он захвачен историей и с нетерпением ждет новой «серии».

Будущее, о котором мечтают гиды, уже активно проникает в культурную жизнь современной столицы. Один из ярких примеров — фестиваль «Усадьбы Москвы», а его ключевое направление — активная работа с разнообразными интерактивными форматами. В летнем сезоне для гостей подготовили три мультимедийно-интерактивных квеста, которые погрузили участников в атмосферу дворянской Москвы, воссозданную с помощью современных цифровых технологий.

Экскурсии вживую подорожают

Московские экскурсоводы считают, что развитие технологий повлияет на их профессию, но живое общение по-прежнему будет одной из главных потребностей. Карина Силакова, руководитель бюро детских экскурсий «Квест-Карина», уверена, что прогулки в сопровождении гидов останутся, но очень сильно изменятся.

«Думаю, у экскурсоводов появятся собственные цифровые копии — с их лицом, голосом, стилем. Цифровой двойник сможет перемещаться во времени и пространстве, говорить на разных языках и даже менять образ и костюм в зависимости от эпохи и сложности запроса путешественника. Но управлять им будет реальный гид из любой точки мира, поэтому бездумной эксплуатации и сбоев в работе не будет. Экскурсии с живым гидом останутся, но будут стоить очень дорого и относиться к категории VIP-формата», — рассказывает Карина.

А аттестованный гид Елена Прозорова считает, что цифровые двойники появятся не только у экскурсоводов, но и у туристов.

«Человек сможет сидеть дома, но совершать путешествия при помощи своего аватара: цифровому дублеру будут не страшны дождь, ветер и слякоть, и он способен передавать своему владельцу все ощущения — звуки, запахи и даже прикосновения», — рассказала она.

По мнению экскурсоводов, современные технологии во многом смогут облегчить их труд. Например, гид Мария Замотаева верит в появление устройств, транслирующих мысли.

«Мои экскурсии длятся два часа, и все это время я говорю, не замолкая. С одной стороны, мне это очень нравится, а с другой — я все равно мечтаю о компактных устройствах, которые передавали бы информацию без наушников — например, через нейроинтерфейсы. Сейчас мы выдаем туристам аудиооборудование, но это не всегда удобно: гаджеты могут мешать, а качественная аппаратура дорогая», — говорит Мария.

Если до телепатии еще далеко, то уже есть умные технологии, которые меняют представление о туристических прогулках. На отечественном тревел-тех-рынке впервые появились персональные аудиоэкскурсии, созданные искусственным интеллектом. Эту функцию запустил сервис RUSSPASS. Пользователям уже доступно пять маршрутов с удобными аудиогидами от ИИ, где каждая точка — отдельный трек с описанием и фото. Между ними удобно переключаться, гуляя по городу в своем темпе. Кроме того, в планировщике путешествий можно создать собственный маршрут из озвученных нейросетью достопримечательностей — бесплатный индивидуальный аудиогид.

Другая технология, о которой мечтает Мария Замотаева — температурная погодная «капсула». Жара, холод или проливной дождь часто мешают туристам наслаждаться экскурсиями, а гидам — работать.

«Летом мы стартуем в 7 утра, чтобы избежать +35°C, зимой раздаем горячие напитки, но этого недостаточно. Очень хочу, чтобы изобрели персональные климатические капсулы. Только представьте — вы гуляете по городу, но вокруг вас комфортная температура, будто вы находитесь в идеальном микроклимате. И никакое ненастье не испортит впечатление от прогулки», — мечтает гид.

Городские истории станут поводом для путешествий

Вместе с городами и технологиями продолжит меняться и мотивация для поездок. Для кого-то по-прежнему веская причина побывать в Москве — это вживую полюбоваться знаменитыми полотнами в Третьяковской галерее или погулять по Красной площади, но вместе с этим гости столицы больше не хотят ограничиваться историческим центром. К 2030 году аналитики Мостуризма прогнозируют рост числа путешественников, которых привлекают яркие события, до 7,3 млн.

Москва уже откликается на такой запрос современных туристов. Проходят масштабные сезонные проекты «Лето в Москве» и «Зима в Москве», которые объединяют множество сезонных фестивалей и превращают привычные локации столицы в праздничные площадки, где каждый раз происходит что-то новое.

Вместе с тем футуролог Евгений Кузнецов считает, что городу нужно больше сильного «сторителлинга» — историй, которые будут жить в книгах, фильмах, играх и притягивать новых гостей.

«Эти истории могут становиться книгами, фильмами, компьютерными играми. Практика показывает, как несколько мест в мире стали невероятно популярными именно благодаря играм — люди из разных стран приезжают, чтобы увидеть вживую то, что до этого видели только на экране. Такого рода проникновение городов в культурное богатство человечества очень хорошее инвестиционное и долгосрочное стратегическое решение, которое нам тоже предстоит освоить», — размышляет эксперт.

Сейчас сервис RUSSPASS запустил игру с дополненной реальностью для путешествия по Москве, Казани и Санкт-Петербургу. Участники ловят мультяшек с помощью камеры смартфона на территории разных достопримечательностей городов и получают за это бонусы — их можно потратить на билеты в музей со скидкой или другие развлечения. Игра заново знакомит пользователей с мегаполисами и открывает новые возможности внутреннего туризма.

Транспорт изменит возраст туристов

Параллельно с развитием новейших технологий во всем мире растет транспортная доступность, что делает путешествия еще более массовыми.

«Уже в недалеком будущем путешественникам будут доступны самые удаленные уголки нашей страны. Будет легко попасть в леса Сибири, на алмазные прииски и увидеть, как добывают драгоценные камни, погрузиться в недра земли или на дно океана», — надеется Мария Замотаева. Гид мечтает о городских полетах: у горожан и путешественников должна появиться возможность полюбоваться центром Москвы и ее архитектурой с высоты, не забираясь на смотровые площадки, а облетая объекты.

Говоря о росте транспортной доступности, футуролог Евгений Кузнецов предполагает, что нормой жизни человека будущего станет номадизм — путешествия будут неотъемлемой частью работы и отдыха. А благодаря легкости и удобству передвижений изменится и возраст туристов.

«Путешествия глубже проникнут в нашу жизнь и охватят ее разные этапы. Если пару десятилетий назад туризм ассоциировался с пожилыми людьми (классический пример — немецкие пенсионеры), после — с поездками с детьми, а сейчас — с одиночными путешествиями молодых людей. В будущем мы увидим все грани проявления активных путешествий людей совершенно разных возрастных категорий. Поэтому Москве, как городу с огромным потенциалом, нужно быть готовой к самым разным форматам», — говорит исследователь.

Аналитики Мостуризма подтверждают: люди «серебряного» возраста все активнее путешествуют, причем довольно часто — с внуками. Последний тренд принято называть «путешествие через поколение», и удобная, понятная транспортная система — один из его драйверов. О том, как устроен столичный транспорт будущего и настоящего, гости разных возрастов могут узнать на форуме «Территория будущего. Москва 2030». С 1 августа проект охватил все сферы жизни москвича и множество познавательных событий — в том числе для зумеров и поколения Альфа.

В деловых поездках будут больше отдыхать

Сегодня в одном путешествии легко сочетаются деловая и культурные программы. Старинные усадьбы, музеи-заповедники и шедевры современной архитектуры все чаще становятся площадками для международных форумов, выставок и конференций, в том числе в Москве. Согласно программе развития туризма столицы до 2030 года, через пять лет город ожидает около 8 млн деловых путешественников, включая гостей бизнес-мероприятий. Футуролог Евгений Кузнецов подчеркивает: Москве как ключевому евразийскому хабу необходимо активнее развивать инфраструктуру для масштабных мероприятий.

«Здесь должны проходить форумы на 15—20 тысяч человек, ведь деловой туризм — это не только участники, но и их семьи, друзья, культурные события вокруг. Москва становится все более заметной на рынке мирового туризма. У нас есть богатая культура, рынок развлечений, профессиональные мероприятия. И дальнейший рост, конечно, будет направлен в сторону сближения разных форматов. Сейчас мы наблюдаем развитие делового туризма — в этом смысле город становится носителем разнообразных культур, сообществ, каждое из которых обогащает мегаполис», — поясняет эксперт.

По его мнению, дальнейший рост лежит в интеграции форматов: бизнес-события будут все теснее переплетаться с иммерсивными экскурсиями и кросс-культурными проектами. Уже сейчас в столице работает свыше 30 площадок для крупных деловых мероприятий, а новым импульсом станет международный конгрессно-выставочный комплекс ВДНХ ЭКСПО. Как заключает Кузнецов, системная работа с пространством и культурным кодом превратит столицу в идеальную платформу для диалога, в которой подписание контрактов может соседствовать с экскурсией в дополненной реальности, а бизнес-переговоры — с гастрономическим туром по историческим эпохам.

В Москве уже регулярно проходят события, которые объединяют жителей и гостей города, пополняет городскую афишу новыми мероприятиями. Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям столицы на «Московском чаепитии» или попробовать на вкус «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов-участников проекта.