С 21 по 24 мая в петербургском Севкабель Порту пройдет четвертый выпуск ярмарки современного искусства Port Art Fair. В этом году в ней примут участие 98 экспонентов: 48 галерей и самоорганизаций, 44 независимых художника и 5 участников новой секции «Диджитал».

Всего на ярмарку поступило рекордное количество заявок — 1500. Из них 87 — от галерей и самоорганизаций, 1389 — от независимых художников и 28 — в секцию «Диджитал». Конкурс в секции независимых художников составил около 32 человек на место.

Среди отобранных участников — представители более чем 15 городов: Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Кемерова, Набережных Челнов, Сочи и других. Тема четвертой Port Art Fair — «blank»: чистый лист, пустое поле, нулевая точка. Организаторы предлагают участникам и зрителям начать с пустоты и наполнить ее собственными смыслами.

В этом году впервые введена секция «Диджитал», расширяющая границы ярмарки в сторону цифрового искусства. Отбор художников проходил с участием экспертного совета: арт-директора Port Art Fair Ольги Профатило, художника Сергея Лимонова, куратора и арт-критика Алексея Масляева, а также куратора и основателя Объединения «АРТЕЛЬ» Ильи Крончева-Иванова.

«За четыре года Port Art Fair выросла из эксперимента в одно из главных событий Севкабель Порт, стала частью его идентичности, — отметила заместитель генерального директора Севкабель Порта Валентина Антюшина. — В этом году мы усилили команду ярмарки экспертным советом — это важный шаг для Port Art Fair. Нам было важно, чтобы отбор участников отражал разные взгляды на современное искусство. 1500 заявок — большая ответственность, и мы хотели подойти к ней серьезно».

В списке участников — галереи и самоорганизации из разных городов, среди которых Центр современной культуры «Смена», Школа дизайна НИУ ВШЭ, Центр искусства и науки Университета ИТМО, Галерея «Грабарь», Объединение художников М.О.Х., Сообщество Современных Сибирских Художников (СССХ) и другие. Среди независимых художников — Ева Гец, Алексей Жучков, Анна Дерябова, Кристина Пуршина, Наташа Хегай и другие. В секции «Диджитал» представлены работы Димитрия Анисимова, Аннабеллы Дункель, Зузи (Даниила Зуева), Марии Романовой и DAMN TRUE.