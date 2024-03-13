Церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар-2024» установила рекорд по просмотрам за последние четыре года. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на аналитическое агентство Nielsen. Церемонию посмотрели 19,5 млн зрителей, что почти в два раза превышает показатель 2021 года (10,4 млн). Кинокритик Егор Москвитин рассказал RTVI, как организаторы «Оскара» вернули часть зрителей и стоит ли ждать продолжения позитивного тренда.

Одной из причин «рекордных» рейтингов «Оскара» в этом году Москвитин назвал результат долгого падения интереса к премии (с 2014 по 2021 год число зрителей «Оскара» снизилось с 43,7 млн до 10,4 млн, — прим. RTVI).

«Во-первых, это эффект низкой базы. После такого долгого падения не подняться было бы как-то странно», — сказал Москвитин.

Вторым важным фактором он назвал наличие среди кандидатов на «Оскар» фильмов для разных социальных групп.

«Во-вторых, это следствие того, что в этом году в десятке основных номинантов были представлены фильмы, которые отвечают интересам самых разных аудиторий внутри США. <…> На заднем плане были картины, например, об американцах азиатского происхождения — это «Прошлые жизни», об афроамериканцах — «Американское чтиво». Были картины из-за рубежа — будь то «Анатомия падения» или «Зона интересов». Все это тоже, конечно, привлекло внимание аудитории», — пояснил он.

Присутствие больших блокбастеров среди фильмов-претендентов стало третьей причиной успеха церемонии в этом году.

«Есть такая статистика, что в конце ХХ века и в начале XXI века самые большие рейтинги были у «Оскара», когда там были представлены фильмы-блокбастеры. В 1998 году это был «Титаник», в 2004 году — Властелин колец и «Аватар» — в 2010 году. На минувшем Оскаре тоже были такие картины, которые собрали больше 1 млрд или около 1 млрд в прокате — это «Барби» и «Оппенгеймер»», — пояснил он.

Москвитин отметил, что рекламная кампания «Барби» и «Оппенгеймера» стала рекламной кампанией самой церемонии, так как «люди пришли смотреть, кто из этих двух победит».

«В последние годы «Оскар» очень активно заигрывал с новыми аудиториями, и вот теперь, в этом году, все было объединено. Так что, наверное, дальше логика будет прежней, и зрителей будет становиться чуть больше», — заключил он.

В ходе церемонии вручения «Оскара-2024» больше всего премий досталось фильму Кристофера Нолана «Оппенгеймер», который стал победителем в семи номинациях, включая «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучшая мужская роль». Приз за «лучшую женскую роль» достался Эмме Стоун за роль в фильме «Бедные-несчастные», «лучшим международным фильмом» стала британская драма «Зона интересов», а лучшим анимационным фильмом была признана последняя работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».