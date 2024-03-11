В Лос-Анджелесе завершилась 96-я церемония вручения кинопремии «Оскар», лучшим фильмом стал триллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер», а в категории «Лучший документальный фильм» награды впервые удостоилась украинская работа «20 дней в Мариуполе». Подробнее — в материале RTVI.

Лауреатом премии «Оскар» за лучший фильм стал «Оппенгеймер», получивший семь статуэток. За работу над картиной Кристофер Нолан получил награду как лучший режиссер, Киллиан Мерфи —лучший актер, Роберт Дауни-младший — как лучший актер второго плана.

Кто еще получил статуэтки:

Лучшая женская роль: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);

Лучшая женская роль второго плана: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);

Лучший оригинальный сценарий: Жюстин Трие, Артюр Арари («Анатомия падения»);

Лучший адаптированный сценарий: Корд Джефферсон («Американское чтиво»);

Лучший международный фильм: «Зона интересов» (Великобритания);

Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица» (Хаяо Миядзаки);

Лучший оригинальный саундтрек: Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»);

Лучшая песня: What Was I Made For — Билли Айлиш и Финнеас («Барби»);

Лучшая операторская работа: Хойте Ван Хойтема («Оппенгеймер»);

Лучший монтаж: Дженнифер Лэйм («Оппенгеймер»);

Лучшее художественное оформление: Шона Хит, Джеймс Прайс, Жужа Михалек («Бедные-несчастные»);

Лучший дизайн костюмов: Холли Уоддингтон («Бедные-несчастные»);

Лучшие визуальные эффекты: «Годзилла: Минус один»;

Лучший звук: «Зона интересов»;

Лучший грим и прически: «Бедные-несчастные»;

Лучшая короткометражка: «Чудесная история Генри Шугара»;

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;

Лучший короткометражный документальный фильм: «Последняя ремонтная мастерская».

Кроме того, премию «Оскар» как лучшее документальное кино завоевал фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова. Эта первая в истории Украины награда киноакадемии. «20 дней в Мариуполе» сумел обойти такие работы, как «Боби Уайн: Президент народа» (Моузес Бвайо, Кристофер Шарп), «Вечная память» (Мэйти Альберди), «Четыре дочери» (Каутер Бен Ханья) и «Убить тигра» (Ниша Пахуджа).

96-я церемония вручения запомнится также обнаженным перфомансом американского актера, рестлера и обладателя наибольшего количества мировых чемпионских титулов в истории WWE Джона Сина. Он вышел голым на сцену Dolby Theatre, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший дизайн костюмов». Син прикрывался только табличкой с ее названием.

Выход актера в таком виде стал отсылкой к инциденту 1974 года, когда на сцену «Оскара» выбежал голый концептуальный художник Роберт Опел со знаками мира.